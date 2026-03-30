Athletico goleia o Botafogo e chega a vice liderança

O Athletico não tomou conhecimento do Botafogo e aplicou uma goleada por 4 a 1 na noite deste domingo (29), na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida, válida como jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, marcou o terceiro triunfo consecutivo da equipe paranaense na competição.
Com atuação dominante, o Furacão contou com dois gols de Viveros, além de tentos de Aguirre e Esquivel. O resultado levou o time aos 16 pontos, colocando-o na segunda posição da tabela, empatado com outros concorrentes, mas à frente nos critérios de desempate. Já o Botafogo permanece em situação delicada, ocupando a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.
A equipe rubro-negra começou em ritmo acelerado e abriu o placar logo aos três minutos. Viveros recebeu a bola, avançou com liberdade até a área e finalizou entre as pernas do goleiro para fazer 1 a 0.
O Botafogo reagiu ainda na primeira etapa e chegou ao empate aos 42 minutos. Após cobrança de escanteio, Barboza desviou, o goleiro Santos fez boa defesa, mas Edenílson apareceu bem para completar e deixar tudo igual.
Nos acréscimos, porém, o Athletico retomou a vantagem. Aos 48 minutos, Esquivel lançou Dudu, que cruzou na medida para Viveros balançar as redes mais uma vez, fechando o primeiro tempo em 2 a 1.
Na volta do intervalo, o Furacão ampliou rapidamente. Logo aos três minutos, Aguirre aproveitou cruzamento de Esquivel e mandou para o fundo do gol, aumentando a vantagem.
Com controle total da partida, o Athletico seguiu pressionando e transformou o resultado em goleada. Aos 36 minutos do segundo tempo, Esquivel acertou um belo chute para marcar o quarto gol, selando a vitória com direito a “olé” da torcida nos minutos finais.
Na próxima rodada, o Athletico encara o Bahia fora de casa, na quarta-feira (1), às 20h. O Botafogo, por sua vez, joga no mesmo dia, às 19h30, no Rio de Janeiro, diante do Mirassol.
FICHA TÉCNICA
CAMPEONATO BRASILEIRO
Rodada 5
ATHLETICO 4x1 BOTAFOGO
Athletico: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias (Terán) e Esquivel; Luiz Gustavo, Jadson e Dudu (Portilla); Mendoza (Léo Derik), Julimar (Zapelli) e Viveros (Renan Peixoto). Técnico: Odair Hellmann
Botafogo: Raul; Vitinho, Bastos, Alex Barboza e Alex Telles; Edenílson (Barrera), Medina, Santi Rodríguez (Villalba) e Montoro; Matheus Martins (Júnior Santos) e Arthur Cabral (Nathan). Técnico: Rodrigo Bellão
Local: Arena da Baixada (Curitiba-PR)
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Gols: Viveros (CAP), aos 3/1º; Edenílson (BOT), aos 42/1º; Viveros (CAP), aos 48/1º; Aguirre (CAP), aos 3/2º; Esquivel (CAP), aos 36/2º
Cartões amarelos: Luiz Gustavo e Arthur Dias (CAP); Medina, Alex Barboza e Júnior Santos (BOT)
Público pagante: 21.967 pessoas
Público total: 22.625 pessoas
Renda: R$ 864.995,00
Fernando Plantes