Brasil perde para França nos Estados Unidos

A Seleção Brasileira ficou com um jogador a mais no ínicio do segundo tempo, mas não soube aproveitar a vantagem

116
Michael Owens/Getty Images

A Seleção Brasileira iniciou a temporada de 2026, ano de Copa do Mundo, com um resultado negativo. Em amistoso disputado nesta quinta-feira (26), em Boston, nos Estados Unidos, o Brasil acabou derrotado pela Seleção Francesa por 2 a 1, no penúltimo compromisso antes do Mundial.

O grande nome do confronto foi o atacante Kylian Mbappé, responsável por abrir o placar aos 31 minutos da primeira etapa. Pela direita, o camisa 10 francês mostrou categoria ao encobrir o goleiro Ederson. O primeiro tempo foi equilibrado, com chances para ambos os lados, mas o Brasil pecou na conclusão das jogadas, enquanto a França apostava na individualidade de Mbappé, destaque absoluto em campo.

Na volta do intervalo, o técnico Carlo Ancelotti buscou dar mais poder ofensivo à equipe ao colocar Luiz Henrique no lugar de Raphinha. A mudança surtiu efeito, e o atacante passou a incomodar a defesa adversária com mais intensidade.

O cenário parecia favorável para a reação brasileira quando a França ficou com um jogador a menos logo aos sete minutos da etapa final. Dayot Upamecano foi expulso, deixando os europeus em desvantagem numérica.

Mesmo assim, foi a França quem voltou a balançar as redes. Aos 19 minutos, Hugo Ekitiké ampliou o marcador com uma cavadinha, em lance semelhante ao primeiro gol.

O Brasil ainda diminuiu com Bremer, aos 32 minutos, após boa assistência de Luiz Henrique, mas não evitou a derrota. O resultado acende um sinal de alerta às vésperas da Copa do Mundo. A equipe ainda fará mais um amistoso nesta Data FIFA, diante da Seleção Croata, na próxima terça-feira (31).

Os amistosos representam os últimos ajustes antes da convocação final para o Mundial, prevista para o dia 18 de maio.

FICHA TÉCNICA

Brasil 1 x 2 França

Amistoso

Brasil: Ederson; Wesley (Ibañez), Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro (Gabriel Sara) e Andrey Santos (Danilo); Raphinha (Luiz Henrique), Matheus Cunha (Igor Thiago), Gabriel Martinelli (João Pedro) e Vinicius Jr.

Técnico: Carlo Ancelotti.

França: Maignan; Malo Gusto, Konaté, Upamecano e Theo Hernandez; Tchouaméni (Kanté), Rabiot e Dembelé (Lacroix); Olise, Mbappé (Thuram) e Ekitiké (Doué).

Técnico: Didier Deschamps.

🗓️ Data: quinta-feira, 26 de março de 2025

📍 Local: Gillette Stadium, Boston (EUA)

⚽ Gols: Mbappé (31’/1ºT), Ekitiké (19’/2ºT) e Bremer (32’/2ºT)

🟨 Amarelos: Casemiro, Ibañez, Bremer (BRA); Konaté, Kalulu (FRA)

🟥 Vermelho: Upamecano (FRA)


