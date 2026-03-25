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Sancor Seguros Vôlei Maringá vence fora de casa por 3 sets a 1

Equipe maringaense supera o Paulistano Barueri e enfrentará o Gerdau Minas nos playoffs

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Crédito das imagens: Fernanda Georges CAP BVCSancor Seguros Vôlei Maringá vence fora de casa por 3 sets a 1

Na noite desta terça-feira, 24, o Sancor Seguros Vôlei Maringá venceu o Paulistano Barueri, fora de casa, por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 22/25, 20/25 e 22/25.

A partida, válida pela décima primeira rodada do returno da Superliga Feminina 2025/2026, garantiu a classificação da equipe maringaense para os playoffs.

Com o resultado, o Maringá soma 31 pontos, mantendo-se na sétima colocação da tabela geral. O destaque da partida foi a atleta Gabi Cândido, eleita a melhor em quadra e premiada com o Troféu Viva Vôlei.

Crédito das imagens: Fernanda Georges CAP BVC 📸

Com o adversário já definido, o Sancor Seguros Vôlei Maringá enfrentará o Gerdau Minas na fase de playoffs. O confronto, previsto para o dia 31 de março, será disputado em jogos de ida e volta.

Segundo o técnico Aldori Gaudêncio Jr., o resultado positivo é fundamental para o momento da equipe.

“A vitória diante do Barueri foi muito importante, pois traz ainda mais confiança para o grupo. Agora, precisamos focar totalmente na preparação para os playoffs. Vamos enfrentar um adversário muito qualificado, mas confiamos no potencial da nossa equipe”, destacou o treinador.

Crédito das imagens: Fernanda Georges CAP BVC 📸

A equipe retorna a Maringá, onde dará sequência à preparação para o primeiro duelo da fase eliminatória, que acontece na próxima semana.

Por Assessoria de Imprensa

Tags:
VôleiSuper Liga FemininaVolei MaringaSancor SegurosGabi Cândido#MaringáMinasGerdau MinasVitória
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