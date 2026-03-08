Lula convoca união entre Poderes para frear avanço das apostas online no Brasil

Em pronunciamento oficial realizado neste sábado (07), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu o tom contra a expansão desenfreada das plataformas de apostas online no país.

O presidente anunciou que pretende reunir o Executivo, Legislativo e Judiciário para criar uma frente conjunta de enfrentamento ao setor.

​O objetivo central da medida é conter o impacto social e financeiro que os jogos de azar digitais têm causado nas famílias brasileiras.

​O "Drama dos Lares": O impacto financeiro e social

​Durante o discurso em rede nacional, Lula destacou que o vício em apostas deixou de ser uma questão individual para se tornar um problema de saúde pública e economia doméstica. Segundo o presidente, o fácil acesso pelos smartphones transformou o celular em uma "arma" contra o orçamento familiar.

​Os principais pontos de alerta citados foram:

​Comprometimento de renda básica:Dinheiro que deveria ser usado para alimentação, aluguel e educação está sendo drenado pelas plataformas.

​Perfil do apostador:Embora a maioria dos usuários seja masculina, o impacto do endividamento recai sobre toda a estrutura familiar.

​Destruição de lares:O presidente enfatizou que o vício tem gerado crises profundas de convivência e estabilidade emocional nas casas brasileiras.

​A contradição dos Cassinos Digitais

​Um dos pontos mais fortes do pronunciamento foi a crítica à disparidade regulatória no país. Lula questionou a legalidade prática dos cassinos digitais em um território onde estabelecimentos físicos são proibidos por lei.

​"Não faz sentido permitir esse tipo de atividade [online] enquanto cassinos físicos são proibidos no Brasil", afirmou o presidente.

​Próximos Passos: Uma Ação Conjunta

​A estratégia do Planalto agora é buscar o apoio do Congresso Nacional e do Judiciário para endurecer a fiscalização e, possivelmente, restringir a atuação de empresas que não cumprem regras rigorosas de proteção ao consumidor.

​O governo sinaliza que a prioridade não será apenas a arrecadação de impostos sobre as apostas, mas sim a proteção das camadas mais vulneráveis da população contra o superendividamento.