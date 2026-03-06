Redão motos
Izzy Mais
Menu
Cadastre-se
Login
Economia

Novo Mercado de Flores: Transformação e Modernização na Ceasa Curitiba

Investimento de R$ 50 milhões promete criar um novo ponto turístico e impulsionar a economia local

18
DivulgaçãoNovo Mercado de Flores: Transformação e Modernização na Ceasa Curitiba

Um projeto ambicioso está prestes a mudar a paisagem da Ceasa Curitiba, no bairro Tatuquara. Com um investimento de R$ 50 milhões, o anúncio feito pelo governador Ratinho Junior e pelo presidente da Ceasa Paraná, Eder Bublitz, oficializa a construção de um novo pavilhão no local onde hoje funciona o estacionamento da unidade.

​O Projeto em Números

​A nova estrutura não é apenas uma reforma, mas uma ampliação significativa para transformar o local em um centro de comércio, convivência e turismo:

​Área construída: 4,8 mil metros quadrados (quase três vezes maior que a atual).

​Capacidade de comercialização: O número de boxes será dobrado, passando de 42 para 84 unidades.

​Infraestrutura: O projeto inclui áreas para eventos, praça de alimentação, jardins e espaços de permanência para o público.

​Impacto e Integração com a Comunidade

​O objetivo central vai além da venda de flores. A gestão da Ceasa busca fortalecer o setor de floricultura, gerando mais emprego e renda para produtores e permissionários. Além disso, a proposta é aproximar a unidade da comunidade local, criando um espaço de lazer que possa ser frequentado por famílias, tornando-se, nas palavras de Eder Bublitz, um "novo cartão-postal para Curitiba".

​O evento de assinatura da ordem de serviço contou com a presença de autoridades e representantes do setor, como o prefeito de Holambra, Fernando Capato, e o presidente do Sindaruc, Paulo Salesbram, que destacaram o potencial de crescimento e o impacto positivo dessa modernização para toda a região Sul da capital paranaense.

Tags:
#CuritibaCeasa#Tatuquara#paranaRatinho JuniorInfraestruturaDesenvolvimentoFloriculturaEconomia#investimentoObras
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Economia

Mauro Moraes propõe reajuste na diária de policiais e bombeiros no Paraná

Mauro Moraes propõe reajuste na diária de policiais e bombeiros no Paraná

Parlamentar busca atualizar o valor da DEAEV de R$ 180 para R$ 250, visando valorizar os profissionais da segurança...Economia
Ler artigo
Zonta lança nova promoção milionária do Condor com prêmios durante 12 meses

Zonta lança nova promoção milionária do Condor com prêmios durante 12 meses

PromoçãoEconomia
Ler artigo
Senado aprova ampliação gradual da licença-paternidade; texto segue para sanção

Senado aprova ampliação gradual da licença-paternidade; texto segue para sanção

licença-paternidadeEconomia
Ler artigo
Eduardo Pimentel destaca crescimento imobiliário de Curitiba

Eduardo Pimentel destaca crescimento imobiliário de Curitiba

Prefeito participou da abertura do Ano Imobiliário em Curitiba. No evento promovido pela Confraria Imobiliária,...Economia
Ler artigo
Empresas que ignoram saúde mental dos funcionários podem enfrentar sanções legais e prejuízos financeiros

Empresas que ignoram saúde mental dos funcionários podem enfrentar sanções legais e prejuízos financeiros

Nova atualização da NR-1 torna obrigatória a gestão de riscos psicossociais; especialistas apontam que investimento...Economia
Ler artigo
Cini e Bapka lançam picolés de Gengibirra e Framboesa

Cini e Bapka lançam picolés de Gengibirra e Framboesa

​A união entre a centenária fábrica de bebidas e a referência em sorvetes traz os sabores mais icônicos do...Economia
Ler artigo
Por que a Fortuna de Elon Musk em 2026 Desafia a Lógica Humana

Por que a Fortuna de Elon Musk em 2026 Desafia a Lógica Humana

Com um patrimônio de US$ 780 bilhões, o magnata da xAI e SpaceX detém um poder de compra que atravessaria milênios....Economia
Ler artigo
Cristiano Ronaldo lidera ranking dos atletas mais bem pagos do mundo em 2025

Cristiano Ronaldo lidera ranking dos atletas mais bem pagos do mundo em 2025

Dim Dim ?Economia
Ler artigo
9 Visionários Japoneses que Revolucionaram o Mundo

9 Visionários Japoneses que Revolucionaram o Mundo

Quando pensamos em inovação automotiva, eficiência e qualidade, o Japão certamente está entre os primeiros nomes...Economia
Ler artigo
Pipoteca: Tradição e Inovação na Pipoca que Conquistou Gerações

Pipoteca: Tradição e Inovação na Pipoca que Conquistou Gerações

A Pipoteca, uma tradicional empresa curitibanaEconomia
Ler artigo
Abono Salarial PIS/Pasep 2025

Abono Salarial PIS/Pasep 2025

Pagamentos Começam em 17 de FevereiroEconomia
Ler artigo
Meia tarifa de ônibus aos domingos e feriados em Curitiba

Meia tarifa de ônibus aos domingos e feriados em Curitiba

Eduardo Pimentel assina decreto em seu primeiro ato como novo prefeito.Economia
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas