Conth Contabilidade
Izzy Mais
Menu
Cadastre-se
Login
Economia

Zonta lança nova promoção milionária do Condor com prêmios durante 12 meses

Promoção

14
DivulgaçãoZonta lança nova promoção milionária do Condor com prêmios durante 12 meses

O presidente do Condor, Joanir Zonta, anunciou uma nova promoção da rede que promete movimentar o varejo nacional com prêmios milionários ao longo de um ano. A campanha prevê sorteios mensais de R$ 500 mil durante 12 meses, além de um prêmio final de R$ 1 milhão, vales-compras diários de R$ 500 e 52 prêmios de supermercado grátis por um ano (equivalente a R$ 1 mil por mês).

Segundo Zonta, a iniciativa reforça a relação da rede com seus clientes e dá continuidade ao sucesso das promoções anteriores realizadas pelo Condor. Esta é a terceira campanha consecutiva de sorteios, criada após o impacto positivo que as premiações tiveram na vida dos vencedores das edições passadas.

Durante o lançamento, o presidente destacou a importância de acompanhar as histórias dos ganhadores. “Percebemos como esses prêmios ajudaram a transformar vidas e realizar sonhos. A partir disso, decidimos ampliar ainda mais as premiações, criando oportunidades reais de mudar destinos. Afinal, quem nunca se perguntou o que faria se ganhasse meio milhão de reais?”, afirmou.

A promoção será válida até 22 de fevereiro de 2027. A cada R$ 50 em compras, o cliente recebe um número da sorte para participar dos sorteios.

Para concorrer, é necessário ter mais de 18 anos, possuir cadastro ativo e atualizado no Clube Condor e informar o CPF no caixa no momento da compra. O cadastro pode ser feito pelo site www.clubecondor.com⁠ ou pelo aplicativo Clube Condor, disponível para Android e iOS.

Compras realizadas com o Cartão Z-ON geram números da sorte em dobro. Os números são gerados automaticamente e podem ser consultados no aplicativo do Clube Condor.

Os valores dos prêmios serão depositados em uma conta digital Z-ON, aberta em nome do ganhador.

A campanha não é válida para a compra de serviços financeiros do Condor (vale-gás, recargas, cartão-presente, seguro garantia estendida, Claro Controle e cartões pré-pagos), nem para bebidas alcoólicas com teor acima de 13%, além de fumo e seus derivados.

Tags:
CondorPromoçãoSuper Mercado#prêmiosSorteioEconomia#BrasilZonta
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Economia

Mauro Moraes propõe reajuste na diária de policiais e bombeiros no Paraná

Mauro Moraes propõe reajuste na diária de policiais e bombeiros no Paraná

Parlamentar busca atualizar o valor da DEAEV de R$ 180 para R$ 250, visando valorizar os profissionais da segurança...Economia
Ler artigo
Novo Mercado de Flores: Transformação e Modernização na Ceasa Curitiba

Novo Mercado de Flores: Transformação e Modernização na Ceasa Curitiba

Investimento de R$ 50 milhões promete criar um novo ponto turístico e impulsionar a economia localEconomia
Ler artigo
Senado aprova ampliação gradual da licença-paternidade; texto segue para sanção

Senado aprova ampliação gradual da licença-paternidade; texto segue para sanção

licença-paternidadeEconomia
Ler artigo
Eduardo Pimentel destaca crescimento imobiliário de Curitiba

Eduardo Pimentel destaca crescimento imobiliário de Curitiba

Prefeito participou da abertura do Ano Imobiliário em Curitiba. No evento promovido pela Confraria Imobiliária,...Economia
Ler artigo
Empresas que ignoram saúde mental dos funcionários podem enfrentar sanções legais e prejuízos financeiros

Empresas que ignoram saúde mental dos funcionários podem enfrentar sanções legais e prejuízos financeiros

Nova atualização da NR-1 torna obrigatória a gestão de riscos psicossociais; especialistas apontam que investimento...Economia
Ler artigo
Cini e Bapka lançam picolés de Gengibirra e Framboesa

Cini e Bapka lançam picolés de Gengibirra e Framboesa

​A união entre a centenária fábrica de bebidas e a referência em sorvetes traz os sabores mais icônicos do...Economia
Ler artigo
Por que a Fortuna de Elon Musk em 2026 Desafia a Lógica Humana

Por que a Fortuna de Elon Musk em 2026 Desafia a Lógica Humana

Com um patrimônio de US$ 780 bilhões, o magnata da xAI e SpaceX detém um poder de compra que atravessaria milênios....Economia
Ler artigo
Cristiano Ronaldo lidera ranking dos atletas mais bem pagos do mundo em 2025

Cristiano Ronaldo lidera ranking dos atletas mais bem pagos do mundo em 2025

Dim Dim ?Economia
Ler artigo
9 Visionários Japoneses que Revolucionaram o Mundo

9 Visionários Japoneses que Revolucionaram o Mundo

Quando pensamos em inovação automotiva, eficiência e qualidade, o Japão certamente está entre os primeiros nomes...Economia
Ler artigo
Pipoteca: Tradição e Inovação na Pipoca que Conquistou Gerações

Pipoteca: Tradição e Inovação na Pipoca que Conquistou Gerações

A Pipoteca, uma tradicional empresa curitibanaEconomia
Ler artigo
Abono Salarial PIS/Pasep 2025

Abono Salarial PIS/Pasep 2025

Pagamentos Começam em 17 de FevereiroEconomia
Ler artigo
Meia tarifa de ônibus aos domingos e feriados em Curitiba

Meia tarifa de ônibus aos domingos e feriados em Curitiba

Eduardo Pimentel assina decreto em seu primeiro ato como novo prefeito.Economia
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas