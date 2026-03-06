Zonta lança nova promoção milionária do Condor com prêmios durante 12 meses

O presidente do Condor, Joanir Zonta, anunciou uma nova promoção da rede que promete movimentar o varejo nacional com prêmios milionários ao longo de um ano. A campanha prevê sorteios mensais de R$ 500 mil durante 12 meses, além de um prêmio final de R$ 1 milhão, vales-compras diários de R$ 500 e 52 prêmios de supermercado grátis por um ano (equivalente a R$ 1 mil por mês).

Segundo Zonta, a iniciativa reforça a relação da rede com seus clientes e dá continuidade ao sucesso das promoções anteriores realizadas pelo Condor. Esta é a terceira campanha consecutiva de sorteios, criada após o impacto positivo que as premiações tiveram na vida dos vencedores das edições passadas.

Durante o lançamento, o presidente destacou a importância de acompanhar as histórias dos ganhadores. “Percebemos como esses prêmios ajudaram a transformar vidas e realizar sonhos. A partir disso, decidimos ampliar ainda mais as premiações, criando oportunidades reais de mudar destinos. Afinal, quem nunca se perguntou o que faria se ganhasse meio milhão de reais?”, afirmou.

A promoção será válida até 22 de fevereiro de 2027. A cada R$ 50 em compras, o cliente recebe um número da sorte para participar dos sorteios.

Para concorrer, é necessário ter mais de 18 anos, possuir cadastro ativo e atualizado no Clube Condor e informar o CPF no caixa no momento da compra. O cadastro pode ser feito pelo site www.clubecondor.com⁠ ou pelo aplicativo Clube Condor, disponível para Android e iOS.

Compras realizadas com o Cartão Z-ON geram números da sorte em dobro. Os números são gerados automaticamente e podem ser consultados no aplicativo do Clube Condor.

Os valores dos prêmios serão depositados em uma conta digital Z-ON, aberta em nome do ganhador.

A campanha não é válida para a compra de serviços financeiros do Condor (vale-gás, recargas, cartão-presente, seguro garantia estendida, Claro Controle e cartões pré-pagos), nem para bebidas alcoólicas com teor acima de 13%, além de fumo e seus derivados.