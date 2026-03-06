Conth Contabilidade
Economia

Mauro Moraes propõe reajuste na diária de policiais e bombeiros no Paraná

Parlamentar busca atualizar o valor da DEAEV de R$ 180 para R$ 250, visando valorizar os profissionais da segurança pública e recompor o poder de compra.

18
DivulgaçãoMauro Moraes propõe reajuste na diária de policiais e bombeiros no Paraná

​O deputado estadual Mauro Moraes formalizou um requerimento na Assembleia Legislativa do Paraná solicitando ao Governo do Estado a atualização da Diária Especial por Atividade Extrajornada Voluntária (DEAEV). A proposta sugere o aumento do valor atual, fixado em R$ 180,00 pelo Decreto nº 7.585/2021, para R$ 250,00 por jornada de seis horas.

​Justificativa e Objetivos

De acordo com o parlamentar, o valor atual encontra-se defasado devido à inflação acumulada e ao aumento das demandas operacionais enfrentadas diariamente pelas forças de segurança. A medida visa:

​Recompor o poder aquisitivo da verba indenizatória;

​Fortalecer o reforço operacional voluntário;

​Valorizar os policiais militares e bombeiros;

​Ampliar a capacidade de resposta da segurança pública em todo o estado.

​Para Mauro Moraes, a valorização profissional é fundamental para manter a motivação das tropas e aumentar a presença ostensiva do Estado nas ruas. "Estamos tratando de profissionais que arriscam a própria vida para proteger a sociedade. A remuneração precisa acompanhar a responsabilidade da função e a realidade econômica do país", afirmou.

​O deputado ressalta que a implementação pode ser realizada via decreto do Poder Executivo, desde que respeitados os limites orçamentários e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

#paranaSegurança PúblicaPolícia MilitarPMBombeirosAssembleia LegislativaMauro Moraes
