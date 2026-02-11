Eduardo Pimentel destaca crescimento imobiliário de Curitiba

O prefeito Eduardo Pimentel participou da abertura do Ano Imobiliário em Curitiba, evento promovido pela Confraria Imobiliária de Curitiba, que reuniu mais de 300 pessoas no Batel. A cerimônia reuniu o setor da indústria imobiliária para apresentar as perspectivas deste mercado para 2026.

A Confraria Imobiliária de Curitiba é formada por 40 profissionais credenciados junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná (Creci-PR), que buscam, há cinco anos, debater e desenvolver este setor em Curitiba. Atualmente, o grupo é responsável por 60% das vendas de imóveis na cidade. Só em 2025 o setor movimentou cerca de R$ 8 bilhões, em Curitiba, o que demonstra a importância do mercado imobiliário para a capital.

O prefeito afirmou que Curitiba está em um momento de crescimento econômico e social. Ele atribui isso a união entre os setores público e privado que atuam em harmonia em prol da cidade.

“Curitiba está pulsando. Ano passado, foi a capital que proporcionalmente mais gerou empregos em nosso país. E muito disso se deve a empresários e empreendedores que investem e acreditam na cidade”, declarou o prefeito.

O homenageado da noite foi Raul Fernandez Schuchovsky, atual presidente do Conselho de Administração da Ademicon.

Estiveram participando do encontro, o secretário municipal de Urbanismo, Almir Bonatto; o presidente da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), André Baú; e a presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), Ana Zornig Jayme. Também compareceram o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi; o deputado Fabio Oliveira; os vereadores Rafaela Lupion, Indiara Barbosa e Guilherme Kilter, além do ex-governador do Paraná Orlando Pessuti. Representando o setor imobiliário estiveram o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná (Creci-PR), Luiz Celso Castegnaro; o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon- PR), Marcelo Braga; a presidente da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi-PR), Maria Eugênia Fornea, e a diretora de Integração Feminina do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), Izabel Maestrelli.