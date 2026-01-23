Conth Contabilidade
Redão motos
Menu
Cadastre-se
Login
Economia

Empresas que ignoram saúde mental dos funcionários podem enfrentar sanções legais e prejuízos financeiros

Nova atualização da NR-1 torna obrigatória a gestão de riscos psicossociais; especialistas apontam que investimento no setor gera retorno de 11 para 1.

61
Reprodução InternetEmpresas que ignoram saúde mental dos funcionários podem enfrentar sanções legais e prejuízos financeiros

O que antes era visto por muitos empresários como um gasto extra ou apenas uma ação de "gentileza corporativa", agora é lei e estratégia de negócio.

Com a recente atualização da Norma Regulamentadora 1 (NR-1), a gestão de riscos psicossociais e a elaboração de planos de ação para a saúde mental tornaram-se obrigações legais para as empresas no Brasil.

​O Custo da Negligência

​De acordo com o McKinsey Health Institute, a mentalidade de ignorar o bem-estar psicológico custa caro. Em contrapartida, o relatório aponta que a cada R$ 1,00 investido em programas de saúde mental, as organizações podem obter até R$ 11,00 de retorno direto. Esse ganho se reflete na diminuição do turnover (rotatividade), redução de faltas e no aumento da produtividade das lideranças e equipes.

​Debate Especializado

​O tema foi debatido em uma série especial do portal Bem Paraná, conduzida pela jornalista Luísa Mainardes. O programa contou com a participação de duas autoridades no assunto:

​Izabella Soares: Advogada trabalhista e consultora em sustentabilidade.

​Angela Valiera: Diretora do Instituto Brasileiro de Riscos Psicossociais.

​As especialistas reforçam que a adaptação às novas normas não é mais opcional. Ambientes de trabalho tóxicos não apenas geram processos trabalhistas, mas destroem a capacidade competitiva das empresas em um mercado cada vez mais atento à saúde organizacional.

Tags:
#dinheiro#saúdeMercado de TrabalhoFuncionários#leiNR-1
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Economia

Cini e Bapka lançam picolés de Gengibirra e Framboesa

Cini e Bapka lançam picolés de Gengibirra e Framboesa

​A união entre a centenária fábrica de bebidas e a referência em sorvetes traz os sabores mais icônicos do...Economia
Ler artigo
Por que a Fortuna de Elon Musk em 2026 Desafia a Lógica Humana

Por que a Fortuna de Elon Musk em 2026 Desafia a Lógica Humana

Com um patrimônio de US$ 780 bilhões, o magnata da xAI e SpaceX detém um poder de compra que atravessaria milênios....Economia
Ler artigo
Cristiano Ronaldo lidera ranking dos atletas mais bem pagos do mundo em 2025

Cristiano Ronaldo lidera ranking dos atletas mais bem pagos do mundo em 2025

Dim Dim ?Economia
Ler artigo
9 Visionários Japoneses que Revolucionaram o Mundo

9 Visionários Japoneses que Revolucionaram o Mundo

Quando pensamos em inovação automotiva, eficiência e qualidade, o Japão certamente está entre os primeiros nomes...Economia
Ler artigo
Pipoteca: Tradição e Inovação na Pipoca que Conquistou Gerações

Pipoteca: Tradição e Inovação na Pipoca que Conquistou Gerações

A Pipoteca, uma tradicional empresa curitibanaEconomia
Ler artigo
Abono Salarial PIS/Pasep 2025

Abono Salarial PIS/Pasep 2025

Pagamentos Começam em 17 de FevereiroEconomia
Ler artigo
Meia tarifa de ônibus aos domingos e feriados em Curitiba

Meia tarifa de ônibus aos domingos e feriados em Curitiba

Eduardo Pimentel assina decreto em seu primeiro ato como novo prefeito.Economia
Ler artigo
Mega da Virada: Curitiba tem dois grandes vencedores

Mega da Virada: Curitiba tem dois grandes vencedores

Paraná celebra bolões premiadosEconomia
Ler artigo
Governo regulamenta o mercado de apostas no Brasil

Governo regulamenta o mercado de apostas no Brasil

66 plataformas tem operação liberada.Economia
Ler artigo
Curitiba ganha mais três Reservas Particulares do Patrimônio Natural; cidade soma 836 mil metros quadrados de áreas preservadas

Curitiba ganha mais três Reservas Particulares do Patrimônio Natural; cidade soma 836 mil metros quadrados de áreas preservadas

Economia
Ler artigo
Exportações do agro paranaense cresceram 35,6% até novembro, acima da média nacional

Exportações do agro paranaense cresceram 35,6% até novembro, acima da média nacional

Economia
Ler artigo
Em parceria com a FAS, empresas ofertam 350 vagas de emprego em Curitiba

Em parceria com a FAS, empresas ofertam 350 vagas de emprego em Curitiba

Os trabalhadores curitibanos têm duas oportunidades de conquistar uma vaga no mercado de trabalho, nesta quinta (14/9)...Economia
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas