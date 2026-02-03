Goleiro decide, e Coritiba sai em vantagem contra o Cianorte

O Coritiba deu um passo importante rumo às semifinais do Campeonato Paranaense ao vencer o Cianorte por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final, disputado na noite de sábado (31), no Estádio Albino Turbay, no interior do Estado.
O lance decisivo da partida foi protagonizado de forma inusitada pelo goleiro Pedro Rangel.
Aos 41 minutos do segundo tempo, o camisa 1 do Coxa cobrou um tiro de meta buscando o ataque.
A bola quicou à frente do goleiro adversário, Felipe Garcia, que tentou o corte, mas não conseguiu evitar que ela cruzasse a linha do gol.
O gol marcou um momento especial na carreira de Pedro Rangel, de 25 anos, que balançou as redes pela primeira vez como profissional.
Com o resultado, o Coxa joga por um empate na partida de volta, marcada para o dia 8, às 18h30, no Couto Pereira, para garantir vaga nas semifinais da competição estadual.
Antes do confronto decisivo pelo Paranaense, o Coritiba volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro.
Após estrear com derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, a equipe enfrenta o Cruzeiro na próxima quinta-feira (5), no Mineirão, em busca de recuperação na Série A.
Ficha Técnica
Cianorte 0x1 Coritiba
Campeonato Paranaense – Quartas de final (ida)
Cianorte: Felipe Garcia; Wagner Manaus, Wesley Rodrigues, Iago Mota e Euller (Gustavo Silveira); Pedro Ivo, Chagas e Pedoca (Luiz Fernando); Dioran (Robson Luiz), Caique (Felipe Laurindo) e Vinni. Técnico: Rafael Ferro.
Coritiba: Pedro Rangel; Felipe Guimarães, Thiago Santos, Jacy, Rodrigo Moledo e João Almeida (Brayan); Vini Paulista, Wallisson (Vitor Tissi) e Josué, Breno Lopes (Enzo) e Fabinho (Diogo Batista). Técnico: Fernando Seabra.
🗓️ Data e horário: sábado, 31 de janeiro de 2025, às 16h.
📍 Local: Albino Turbay, Cianorte (PR).
🔎 Árbitro: Lucas Casagrande (PR).
🚩 Assistentes: Rafael Trombeta e Nathan Martins (PR).
🖥️ VAR: Paulo Roberto Alves Junior
⚽ Gols: Pedro Rangel (41/2º)
🟨 Cartões Amarelos: Vini Paulista e Felipe Guimarães (CFC); Chagas (CIA)
🏟️ Público: 1.067 pessoas
CoritibaCianorteCampeonato Brasileiro#campeonato ParanaenseFutebolGoleiro ArtilheiroGol de goleiro
Admilson Leme