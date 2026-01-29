Gol no fim garante vitória do RB Bragantino sobre o Coritiba na estreia do Brasileirão

Desde o início da partida o RB Bragantino, controlou as ações ofensivas e levou perigo em finalizações que exigiram boas defesas do goleiro Pedro Morisco, destaque do Coxa na partida.
Aos 29 minutos, o Coritiba ficou com um jogador a menos após Josué cometer falta em Lucas Barbosa, que avançava em direção à área. Inicialmente advertido com cartão amarelo, o lance foi revisado pelo VAR e resultou na expulsão do meia alviverde.
Mesmo em desvantagem numérica, o Coritiba tentou responder em bolas paradas e chegou a assustar em cabeceio de Pedro Rocha, que passou rente à trave.
O Bragantino manteve a pressão até o fim do primeiro tempo, mas sem criar chances claras de gol.
No segundo tempo, o Massa Bruta intensificou o domínio e empilhou oportunidades. Pedro Morisco voltou a brilhar ao defender finalizações de Gustavinho e Lucas Sasha, além de impedir o gol de Mosquera em um lance cara a cara.
Juninho Capixaba ainda acertou a trave.
Após os 30 minutos, o Coritiba conseguiu equilibrar melhor a partida, mas seguiu sendo ameaçado.
Já no apagar das luzes, Vinicinho cruzou para a segunda trave, Marcelinho escorou de cabeça e Juninho Capixaba completou para o fundo das redes, decretando a vitória visitante.
O resultado deixa o Coritiba na 18ª colocação, sem pontos, enquanto o RB Bragantino inicia a competição na quinta posição, com três pontos somados.
O Coritiba volta a campo pelo Brasileirão na quinta-feira (5), contra o Cruzeiro, às 21h30, no Mineirão. Antes, enfrenta o Cianorte no sábado (31), às 16h, no Albino Turbay, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense.
Já o RB Bragantino recebe o Atlético-MG na quarta-feira (4), às 19h, no estádio Cícero de Souza Marques, pela Série A. Pelo Campeonato Paulista, encara o São Bernardo no domingo (1), às 16h.
Ficha Técnica
Coritiba 0x1 Red Bull Bragantino
Campeonato Brasileiro – 1ª rodada
Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo (Thiago Santos); William Oliveira (Wallisson), Sebastían Gómez e Josué, Lavega (Jacy), Lucas Ronier (Vini Paulista) e Pedro Rocha (Breno Lopes) Técnico: Fernando Seabra
Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado (Sant’Anna), Alix Vinicius (Pedro Henrique), Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Marcelinho), Gustavinho e Matheus Fernandes (Ignacio); Mosquera, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 19h.
📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR).
🔎 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM).
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Gol: Juninho Capixaba (BRA), aos 45′ do segundo tempo
🟨 Cartões Amarelos: Bruno Melo (CFC); Alix Vinicius, Gabriel, Pedro Henrique, Matheus Fernandes e Ignácio (RBB)
🟥 Cartões Vermelhos: Josué (CFC)
🏟️ Público: 19.637 pessoas
Coritibacoxacoxa brancaImpérioCouto PereiraalviverdeBragantinoRBCampeonato BrasileiroFutebolBrasileirão
Admilson Leme