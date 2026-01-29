Em sua volta á elite, Athletico vence o Inter no Beira-Rio

De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o Athletico começou com o pé direito. Na noite desta quarta-feira (28), o Furacão derrotou o Internacional por 1x0, no Beira-Rio, em confronto válido pela rodada de abertura. O gol decisivo foi marcado por Mendoza, logo nos primeiros minutos. Apesar da maior posse de bola e da pressão exercida pelo time gaúcho durante boa parte do duelo, a equipe paranaense mostrou organização defensiva e segurou o resultado.
O Internacional iniciou a partida pressionando e criou uma grande oportunidade aos seis minutos. Borré recebeu em profundidade, deixou o marcador para trás e serviu Tabata, que demorou na conclusão e acabou bloqueado pela defesa.
A postura agressiva dos donos da casa abriu espaço para o contra-ataque, arma explorada com precisão pelo Athletico. Aos nove minutos, Viveros desarmou no meio-campo e acionou Mendoza pela direita. O atacante ganhou na velocidade, invadiu a área e finalizou na saída de Rochet para abrir o placar.
Pouco depois, aos 12, quase saiu o segundo. Mendoza arrancou desde o campo defensivo e rolou para Viveros, que apareceu livre, mas finalizou por cima. Após o susto, o Inter passou a controlar as ações, manteve a posse e rondou a área adversária, mas esbarrou na sólida marcação paranaense e na falta de precisão nas conclusões.
Na etapa final, o time gaúcho voltou ainda mais ofensivo e passou a errar menos na construção das jogadas. Mesmo assim, encontrou dificuldades para transformar o volume em chances claras. O Athletico seguiu compacto e perigoso nos contra-ataques. Aos oito minutos, Viveros teve nova oportunidade ao invadir a área livre, mas finalizou em cima de Rochet.
O Internacional chegou a marcar duas vezes, mas ambos os lances foram invalidados. Borré balançou as redes em posição irregular. Depois, Félix Torres fez de cabeça, gol inicialmente confirmado, mas anulado após revisão do VAR por toque de braço.
Nos minutos finais, o Furacão recuou as linhas e resistiu à pressão até o apito final, garantindo uma vitória importante fora de casa na largada do Brasileirão.
Com o triunfo fora de casa, o Rubro-Negro soma os primeiros três pontos na competição. O próximo compromisso pelo Brasileirão será apenas no dia 12 de fevereiro, diante do Santos, na Arena da Baixada. Antes disso, o time volta as atenções para o Estadual: encara o Foz do Iguaçu na terça-feira (3), às 20h, também em Curitiba, pelo jogo de ida das quartas de final do Paranaense.
FICHA TÉCNICA
BRASILEIRÃO
1ª Rodada
INTERNACIONAL 0x1 ATHLETICO
Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Bruno Henrique, Ronaldo (Villagra), Bruno Tabata (Carbonero) e Alan Patrick (Raikkonen); Vitinho e Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.
Athletico: Santos; Aguirre, Terán (Léo) e Arthur Dias; Benavídez, Portilla (Jadson), Zapelli (Riquelme) e Léo Derik; Mendoza (Dudu), Julimar (Luiz Fernando) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann
Local: estádio Beira Rio (Porto Alegre-RS)
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Gols: Mendoza, 9 do 1º
Cartões amarelos: Bernabéi (INT); Portilla (CAP)
Público pagante: 14.904
Público total: 17.059
Renda: R$ 357.073,00
Fernando Plantes