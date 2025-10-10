Coritiba vence Atlético-GO e abre boa vantagem na liderança

Com autoridade e o apoio da torcida no Couto Pereira, o Coritiba superou o Atlético-GO por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (9), em partida válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Dellatorre, no segundo tempo, encerrando um jejum de três meses sem balançar as redes.
O resultado representou a terceira vitória consecutiva do Coxa, que segue firme na ponta da tabela com 56 pontos, abrindo cinco de vantagem para o vice-líder e seis para o quinto colocado. Já o time goiano permanece em décimo lugar, com 45 pontos.
Empurrado pela torcida, o Coxa começou melhor e criou as principais oportunidades da etapa inicial. Logo aos cinco minutos, Iury Castilho arriscou de fora da área e assustou o goleiro adversário.
Aos 19, o atacante teve a melhor chance do primeiro tempo: após erro na saída de bola do goleiro goiano, Castilho cabeceou com o gol praticamente aberto, mas mandou para fora.
O camisa 11 ainda voltou a incomodar aos 30 minutos, obrigando o arqueiro a fazer boa defesa. Nos minutos finais, o Atlético-GO equilibrou o jogo, mas o placar permaneceu inalterado até o intervalo.
O jogo recomeçou truncado, com muitos erros de passe e poucas emoções. O Dragão chegou a assustar aos 11 minutos, em chute que passou rente à trave, e exigiu boa defesa de Pedro Morisco aos 18, em cobrança de falta.
Mas, aos 28 minutos, veio o alívio para os alviverdes. Após bela assistência de Clayson, Dellatorre apareceu livre e tocou na saída do goleiro, fazendo 1 a 0 e levando o Couto Pereira ao delírio.
Depois do gol, o Coritiba recuou e mostrou por que tem uma das defesas mais sólidas da competição, controlando bem as investidas do adversário.
Aos 39 minutos, o VAR entrou em ação após a bola tocar no braço do zagueiro Tito dentro da área. O árbitro revisou o lance e marcou pênalti. Josué converteu com categoria: 2 a 0.
Nos acréscimos, o Atlético-GO ainda descontou. Em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Adriano Martins, que empurrou para as redes e fechou o placar em 2 a 1 para o Coxa.
O Coritiba volta a campo no próximo domingo (12), quando enfrenta o Cuiabá, fora de casa, às 20h30. O Atlético-GO jogará na segunda-feira (13), às 19h, diante do Volta Redonda, também longe de seus domínios.
FICHA TÉCNICA
Coritiba 2 x 1 Atlético-GO
Série B – 31ª rodada
Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Alex Silva (Felipe Guimaraes); Wallisson (Filipe Machado), Sebastián Gómez e Josué; Clayson (Careca), Gustavo Coutinho (Dellatorre) e Iury Castilho (Carlos de Pena). Técnico: Lucho González.
Atlético-GO: Paulo Vitor; Jean Dias (Kelvin), Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Ronald, Luizão (Danielzinho) e Robert (Kauan); Yuri (Talisson), Lelê e Federico Martínez (Valdir Junior). Técnico: Rafael Lacerda
🗓️ Data e horário: quinta-feira, 9 de outubro de 2025, às 19h30.
📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR).
🔎 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS).
🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS).
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).
⚽ Gols: Dellatorre (27/2º) e Josué (44/2ºT); Adriano Martins (48/2ºT).
🟨 Cartões Amarelos: Sebastián Gómez, De Pena (CFC); Adriano Martins (ACG)
🟥 Cartões Vermelhos: Wladimir (ACG)
Fernando Plantes