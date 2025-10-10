Izzy Mais
Esportes

Brasil goleia a Coréia do Sul em Seul

A seleção brasileira fez tudo o que o técnico Carlo Ancelotti queria: venceu, mostrou atitude e deu espetáculo no amistoso contra a Coreia do Sul

78
A Seleção Brasileira goleou a Coreia do Sul por 5 a 0 nesta sexta-feira (10/10), em um amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Os gols foram marcados por Estevão (duas vezes), Rodrygo (duas vezes) e Vini Jr.

A partida aconteceu no estádio da Copa do Mundo em Seul, capital sul-coreana.


O Brasil iniciou o confronto pressionando alto, mas enfrentou dificuldades para romper a defesa formada por cinco jogadores da Coreia do Sul. Por isso, a equipe arriscou alguns chutes de longe, com finalizações de Rodrygo e Vini Jr. que passaram ao lado do gol.


Era questão de tempo até abrir o placar. Em um contra-ataque rápido puxado por Vini Jr., Rodrygo encontrou Bruno Guimarães no meio. O meio-campista do Newcastle fez um belo passe para Estevão, que marcou o primeiro gol aos 12 minutos do primeiro tempo.


O Brasil quase ampliou aos 20 minutos com Casemiro, que marcou após uma cobrança de falta de Estevão, mas o gol foi anulado por impedimento. Pouco depois, Vini Jr. iniciou outro contra-ataque após recuperar a bola e passou para Rodrygo, que tentou finalizar, mas parou no goleiro Jo Hyeon-Woo.


O time brasileiro continuou pressionando. Próximo aos 30 minutos, teve mais duas oportunidades claras: um chute de letra de Vini Jr. e uma cabeçada de Militão. Aos 40 minutos, Vini Jr. driblou a defesa adversária, tocou na diagonal para Rodrygo, que fez um corta-luz, e Casemiro devolveu a bola para Vini Jr., que limpou a marcação e finalizou com categoria, marcando um golaço.


No início da etapa final, Estêvão recuperou a bola de Kim Min-Jae na entrada da área e bateu com precisão, vencendo o goleiro. Pouco depois, aos 3 minutos, Casemiro roubou a bola e passou para Vini Jr., que, sem olhar, acionou Rodrygo. O camisa 10 superou o goleiro e fez o quarto gol.


Com o resultado tranquilo, o técnico Ancelotti promoveu alterações: saíram Douglas Santos, Vitinho e Estêvão; entraram Carlos Augusto, Paulo Henrique e Lucas Paquetá.

Em um contra-ataque veloz, Paquetá recuperou a bola na entrada da área e lançou Matheus Cunha, que fez um passe perfeito para Vini Jr. O atacante do Real Madrid deu um drible na marcação e marcou o quinto gol, fechando a goleada em 5 a 0.

FICHA TÉCNICA


Coreia do Sul 0 x 5 Brasil


Local: Seul World Cup Stadium, em Seul (COR)

Data/hora: 10/10/2025, às 8h (de Brasília)


Árbitro: Abdurahman Ibrahim Al-Jassim (QAT)

Assistentes: Taleb Salem Al-Marri (QAT) e SAoud Ahmed Almaqaleh (QAT)


Cartões amarelos: Kim Ju-Sung, Kim Min-Jae, Won Du-Jae (COR)

Gols: Estêvão, 13'/1ºT (0-1); Rodrygo, 40'/1ºT (0-2); Estêvão, 2'ºT (0-3); Rodrygo, 4'/2ºT (0-4); Vini Jr, 32'/2ºT (0-5)


Coreia do Sul: Jo Hyeon-woo, Seol Young Woo, Cho Yu-min, Kim Min-Jae (Park Jin-Seob), Kim Ju-sung e Lee Tae Seok; Hwang In-Beom (Castrop), Paik Seung-Ho, Lee Kang In (Lee Dong-Gyeong) e Lee Jae Sung (Hwang Hee-Chan); Son (Oh Hyeon-Gyu). Técnico: Hong Myung-Bo


Brasil: Bento, Vitinho (Paulo Henrique), Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Caio Henrique); Casemiro, Bruno Guimarães (André); Estêvão (Paquetá), Rodrygo, Vini Jr. (Raphinha) e Matheus Cunha (Igor Jesus). Técnico: Carlo Ancelotti


Seleção Brasileira de FutebolCBFCopa do Mundo 2026
