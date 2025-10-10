Conth Contabilidade
Conth Contabilidade
Esportes

Athletico perdeu para o Remo e deixa o g4

Série B

74
Duda Matoso/CAPAthletico perdeu para o Remo e deixa o g4

O Remo derrotou o Athletico por 2 a 1 na noite de quinta-feira (9), no Estádio Baenão, em Belém, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

A vitória mantém o Leão vivo na briga por uma vaga no G-4, enquanto o Furacão amarga sua segunda derrota consecutiva e deixa o grupo dos quatro primeiros colocados.

O primeiro tempo foi de equilíbrio, com o Athletico tentando tomar as rédeas do jogo. O time paranaense chegou a balançar as redes aos 25 minutos, com o colombiano Viveros, mas o gol foi anulado por impedimento.

A resposta do Remo veio aos 46 minutos, Kayky Almeida fez um lançamento na área, e Marcelinho completou de primeira, abrindo o placar para os paraenses.

Na volta do intervalo, o Athletico aumentou a intensidade e pressionou em busca do empate.

Aos 13 minutos, Dudu chegou a marcar, mas o lance também foi anulado por impedimento.

Aos 19 minutos, o meia apareceu novamente na área e, após confusão na defesa, empurrou para o gol, desta vez validado, empatando o jogo em 1 a 1.

Com o placar igual, o confronto ficou aberto, com chances para os dois lados.

Aos 27 minutos, Marcelinho cruzou e Carlos Vinicius subiu mais alto que a defesa adversária para cabecear e marcar o segundo gol dos donos da casa.

O Leão ainda teve a chance de ampliar aos 42 minutos, quando Pedro Rocha desperdiçou um pênalti ao acertar a trave.

Nos minutos finais, o time paraense suportou a pressão athleticana e segurou o resultado até o apito final.

Com o resultado, o Athletico, caiu para a 6ª posição, com 48 pontos, mesma pontuação do Remo, que subiu para o 7º lugar.


O Athletico volta a campo na terça-feira (14), às 21h30, quando recebe o Avaí na Arena, pela 32ª rodada.

No mesmo dia, às 19h30, o Remo faz o clássico Re-Pa contra o Paysandu, novamente no Baenão.


Ficha Técnica

Remo 2×1 Athletico

Série B – 31ª rodada

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida (Tassano) e Sávio (Jorge); Caio Vinícius, Nathan e Panagiots (Nathan Santos); Diego Hernández (Pedro Rocha), Nicolás Ferreira e João Pedro. Técnico: Guto Ferreira.

Athletico: Santos; Gastón Benavídez, Juan Felipe Aguirre, Arthur Dias e Fernando (Léo Derik); Felipinho, Patrick (Dudu) e Bruno Zapelli (Kevin Velasco); Steven Mendoza (Leozinho), Kevin Viveros e Luiz Fernando (Alan Kardec). Técnico: Odair Hellmann.


🗓️ Data e horário: quinta-feira, 09 de outubro de 2025, às 21h35.

📍 Local: Baenão, em Belém (PA).

🔎 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).

🚩 Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB).

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

⚽ Gols: Marcelinho (REM), aos 46′ do primeiro tempo, Dudu (CAP), aos 19′ do segundo tempo, e Caio Vinícius (REM), aos 27′ do segundo tempo.

🟨 Cartões Amarelos: Marcelinho, Christian (REM); Steven Mendoza, Kevin Velasco, Viveros (CAP).






