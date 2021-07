Iniciativa é fruto da parceria entre o Sebrae/PR e o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRC-PR) e vai qualificar em temas de gestão, empreendedorismo e inovação

O Sebrae/PR, o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRC-PR) e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) lançaram, nesta quinta-feira (1º), de forma online, o programa “Contador parceiro: construindo o sucesso”, que oferece capacitação para profissionais contábeis do Paraná para atuarem na rede de Atendimento Sebrae. A iniciativa tem como meta, até abril de 2023, qualificar 4 mil profissionais da área, em todo o Estado, nos temas de gestão, empreendedorismo e inovação.

Com oito meses de duração e 80 horas de capacitação, a trilha de inovação, que é 100% digital, está dividida em quatro blocos, com um total de 13 módulos, nos quais o profissional vai aprender a se posicionar frente às tendências de mercado, traçar estratégias vencedoras de relacionamento digital, a implantar técnicas de liderança e ferramentas de gestão, atuar em equipe, a realizar análise de viabilidade de negócios, a aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a ser parceiro dos pequenos negócios.

O diretor-superintendente do Sebrae/PR, Vitor Roberto Tioqueta, frisa a importância do profissional da contabilidade para o desenvolvimento das pequenas empresas. “O contador está presente desde a formalização e temos um foco comum que é ampliar a preparação, a produtividade, eficiência dos pequenos negócios. Para fortalecer essa rede que atende a grande maioria das empresas estamos realizando esse programa, junto com os conselhos da área”, pondera Tioqueta.

Para o presidente do CRC-PR, Laudelino Jochem, a parceria entre o Sebrae/PR, CFC e O CRC-PR é a oportunidade para que os profissionais da contabilidade possam fazer um upgrade em suas carreiras através da qualificação. “É o momento de transformar os desafios do dia a dia em oportunidades de negócios. Essa parceria é um meio facilitador à classe neste momento que estamos passando”, frisa.

O 1º módulo de capacitação, com a temática “Relacionamento digital e tendência de mercado”, e o 2º módulo, sobre “Marketing de relacionamento”, já podem ser acessados pelos profissionais da contabilidade. Ao final de cada bloco, o participante pode participar de eventos estaduais, com conteúdos inovadores e que permitirão reflexões do setor contábil. A trilha de capacitação e a inscrição são gratuitas.