Oportunidade Única: Bancos Ampliam Horário para Renegociar Dívidas com Descontos Incríveis!

Agora você tem a chance de acertar suas contas com descontos jamais vistos!

No mutirão do Programa Desenrola Brasil, nesta quarta-feira (22), pessoas com ganhos de até dois salários mínimos e dívidas de até R$ 20 mil terão a oportunidade de renegociar seus débitos. Esta iniciativa, realizada em parceria com diversas organizações, bancos e credores, visa promover as renegociações e ampliar o acesso ao programa.

Para facilitar ainda mais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal abrirão suas agências mais cedo, e os bancos privados também operarão em horários especiais. Essa medida visa apoiar a renegociação de dívidas, incluindo aquelas relacionadas ao Fies, que agora oferece a possibilidade de negociação com descontos que podem chegar a 99%.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacaram a importância deste mutirão em uma transmissão ao vivo, visando impulsionar as ações planejadas para o Dia D do Desenrola.

O Programa Desenrola Brasil, que agora entra em uma nova fase, permite a renegociação de dívidas de até R$ 20 mil para aqueles inscritos no CadÚnico ou com renda de até dois salários mínimos. As dívidas podem ser parceladas ou quitadas à vista, com descontos mantidos até 30 de dezembro.

A plataforma de renegociação está disponível online, exigindo cadastro no Portal Gov.br. Nela, as dívidas estão listadas por ordem de desconto, e o consumidor pode parcelar o débito em até 60 meses, com juros de 1,99% ao mês.

A primeira fase do Desenrola, destinada a dívidas negativadas até o final de 2022, já renegociou R$ 15,8 bilhões. Agora, a nova etapa promete ampliar ainda mais esses números, oferecendo uma oportunidade imperdível para limpar seu nome e recomeçar financeiramente. Não perca essa chance!