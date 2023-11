“Programação gratuita de lazer e esportes em Curitiba neste fim de semana”

Siga a Prefs no WhatsApp

Neste fim de semana, a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) oferece mais uma programação repleta de atividades gratuitas. Tem diversão nas piscinas da Prefeitura, em praças e parques da cidade com os Jogos do Piá, o Viva o Sábado e o Lazer no Parque.

Jogos do Piá

A Smelj vai promover neste sábado (25/11) a penúltima edição de 2023 dos Jogos do Piá. As tradicionais brincadeiras vão divertir os curitibinhas e suas famílias nas regionais Bairro Novo, CIC, e Matriz. Com a temática “Brinque de elástico e pule corda”, e parceria com o Programa Comunidade Escola da Secretaria Municpal de Educação, profissionais da Smelj estarão no local para orientar atividades que oportunizam que as mais diversas gerações se divirtam juntas. As crianças poderão pular elástico com seus familiares e amigos relembrando essa brincadeira muito praticada antigamente, bem como o pular corda ao som das cantigas.

Confira os locais:

Data: 25 de novembro

Horário: Das 13h às 17h

Bairro Novo

Centro de Educação Infantil Carlos Drumond de Andrade (R. Jandaia do Sul, 50 – Sitio Cercado)

Cidade Industrial de Curitiba

Escola Municipal Dario Persiano de Castro Vellozo (R. Des. Cid Campelo, 4630 – CIC)

Matriz

Escola Municipal Noely Simone de Avila (R. Aquelino Orestes Baglioli, 120 – Prado Velho)

Viva o Sábado

Sábado também é dia para aproveitar as piscinas da Prefeitura que estarão abertas para o programa Viva o Sábado. De graça, os curitibanos podem brincar nas piscinas ou nas atividades físicas e estrutura disponíveis em unidades da Prefeitura. As piscinas estão disponíveis das 13h30 às 17h15.

Talento Esportivo

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude promove a partir desta sexta-feira (24/11) o Talento Esportivo Curitibano. O evento é uma oportunidade para técnicos e clubes descobrirem novos talentos no futsal, basquete, voleibol, natação e ciclismo. O Talento Esportivo Curitibano convida meninos e meninas de 10 a 13 anos (nascidos entre 2010 e 2013) para mostrar suas habilidades esportivas e quem sabe despertar o interesse de técnicos de clubes.

Horários e categorias:

Basquetebol (24/11)

CEL Dirceu Graeser (R. Brigadeiro Franco, 2.333 – Praça Oswaldo Cruz – Centro)

19h – nascidos entre 2012 e 2013

20h15 – nascidos entre 2010 e 2011

Voleibol (25/11)

CEL Dirceu Graeser (R. Brigadeiro Franco, 2333 – Praça Oswaldo Cruz – Centro)

8h – nascidos entre 2012 e 2013

9h30 – nascidos entre 2010 e 2011

Natação (25/11)

Clube Curitibano (Av. Pres. Getúlio Vargas, 2.857 – Água Verde)

13h – nascidos entre 2012 e 2013

15h – nascidos entre 2010 e 2011

Outras atividades de sábado

Atividades nas regionais Regional Matriz

No sábado, das 9h às 13h, haverá o Lazer na Rua XV, com atividades lúdicas que promovem a interação entre todas as idades. As ações estarão concentradas no trecho entre a Praça Osório e a Alameda Dr. Muricy. O Centro do Esporte e Lazer Dirceu Graeser vai ser palco da Dança Circular, uma expressão artística que tem como objetivo principal a integração entre os participantes do grupo de forma a trazer bem estar, minimizar o estresse, desenvolver autoestima e equilibrar o corpo físico, mental, emocional e espiritualmente. A atividade acontece das 14h30min às 18h30mim e não tem custo.

Regional Cajuru

Das 8h às 10h e das 13h às 15h, no Parque Olímpico do Cajuru, haver

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: cgn.inf.br