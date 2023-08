“Voluntária experiente e comprometida busca eleição no Conselho Tutelar para defender os direitos das crianças e adolescentes”

Elisangela Ramos Martins Ribeiro – Candidata ao Conselho Tutelar da Regional CIC

Elisangela Ramos Martins Ribeiro tem 39 anos e é voluntária de projetos sociais. É candidata ao Conselho Tutelar da Regional CIC e tenta sua primeira eleição.

Na prova de conhecimentos específicos para registro da candidatura acertou 90% das questões.

O que faz de você uma boa escolha para o Conselho Tutelar?

Trabalho voluntariamente em prol da comunidade desde 2017, em organizações sociais e nos Conselhos de Saúde, fazendo o controle social, e participando de eventos e atividades que têm como objetivo a melhora contínua do serviço de Saúde.

Qual é sua experiência prévia na área de defesa dos direitos da criança?

Participei das Conferências de Saúde em 2023 na elaboração e aprovação de Propostas para melhora do atendimento do autismo no âmbito local, distrital e municipal. E como controle social na comunidade atuo desde 2017 dentro dos conselhos de Saúde fiscalizando o atendimento à população em geral, com prioridade às crianças e adolescentes.

Qual você acha que é a maior ameaça à infância e adolescência em Curitiba hoje? E como é possível enfrentarmos essa ameaça?

A exposição excessiva a telas tem causado muitos danos a nossas crianças e adolescentes. Promovendo mais campanhas de conscientização aos pais referente ao tema, podemos minimizar esses danos.

O que é essencial saber sobre você na hora de votar?

Sou casada, mãe de 3 filhos, respeito todos os ensinamentos religiosos e estou comprometida com a defesa dos direitos das crianças e adolescentes e em fazer um excelente mandato.

