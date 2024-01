Vitória muito suada na Ligga Arena

Reportagem: Fernando Plantes

O Furacão voltou a vencer no Paranaense. Diante de uma equipe fraca do Galo Maringá, o Athletico chegou a passar por dificuldades, mas venceu por 2 a 1, na tarde deste sábado (27), na Ligga Arena. O resultado deixa o Furacão com oito pontos, terminando o dia na terceira colocação, mas ainda faltam jogos para completar a rodada.

Já no ínicio do jogo em uma bola alçada por Cuello na área, Julimar cabeceou alto, e o goleiro José Colman ficou parado olhando até o gol acontecer. O Athletico fazia 1 a 0 com dois minutos de jogo. Mas o Furacão resolveu querer fazer jogadas de efeito, e o resultado foi uma série de contra-ataques perigosos, até Alex empatar o jogo aos 18 do primeiro tempo. O Rubro-Negro era de novo um time sem repertório, dependente dos lançamentos de Thiago Heleno para o lateral improvisado Cuello. Enquanto isso, o time de Maringá jogavam até com tranquilidade, ainda mais com a diferença técnica entre os dois times.

O técnico Juan Carlos Osorio resolveu mudar bastante o time no intervalo, entraram Madson, Kaique Rocha e Zapelli, nos lugares de Hugo Moura, Gamarra e Benítez. O Athletico tentava pressionar, mas o Galo Maringá se plantou à frente da área, não dando espaços. Depois entrou Pablo no lugar de Alex Santana. E em dois toques resolveu o jogo. Aos 21 minutos, ele lançou Madson, que cruzou e encontrou ele mesmo para fazer o segundo do Furacão. A partir daí, o jogo se arrastou até o apito final, com o Rubro-Negro contente com o resultado e o adversário sem nenhuma qualidade para conseguir o empate.

Na próxima rodada o Athletico joga em Cianorte contra o time da cidade, na quarta-feira (31), às 20h, no estádio Albino Turbay, será o quinto jogo da primeira fase do Campeonato Paranaense.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª fase – 4ª rodada

ATHLETICO 2×1 GALO MARINGÁ

Athletico

Bento; Cuello, Thiago Heleno, Lucas Belezi e Gamarra (Kaique Rocha); Hugo Moura (Madson), Erick e Alex Santana (Pablo); Benítez (Zapelli), Jader (Vinicius Kauê) e Julimar.

Técnico: Juan Carlos Osorio

Galo Maringá

José Colman; Lucas Serafini, Samir, Fernando e Felix Jorge; Daniel Oliveira (Lucão), Alex Nemetz (Gabriel Bonet) e Guilherme Portuga (Neto Acará); Bruninho, Cauari (Juninho) e Marcelinho (Vitor Saci).

Técnico: Emerson Cris

Local: Ligga Arena

Horário: 18h30

Renda: portões abertos

Público total: 33.377

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Diego Fortunato e Daniel Pereira Melere

Gols: Julimar 2 e Alex Nemetz 18 do 1º; Pablo 21 do 2º

Cartões amarelos: Gamarra, Jader, Cuello (CAP); Daniel Oliveira, Lucas Serafini (GAL)