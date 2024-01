Coritiba goleia e assume a liderança do Paranaense

Reportagem Admilson Leme

O Coritiba, venceu o Operário por 4×0, na noite deste domingo (28/01), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba , pela 4° rodada do Campeonato Paranaense de 2024.

O Coxa segue invicto no Campeonato Paranaense, com três vitórias e um empate em quatro rodadas.

Primeiro Tempo

O jogo começou bem movimentado, com ambas equipes buscando o gol. Aos 8 minutos, em chute de fora da área de Felipe Augusto, Benassi fez uma bonita defesa.

Aos 13 minutos, Vini Paulista chutou forte, acertando o travessão. Na sobra, Robson cabeceou para o fundo do gol, e marcou seu quarto gol na temporada.

Aos 26 minutos, Maxwell aproveitou uma falha da defesa do Coritiba e Benassi salvou.

Aos 30 minutos, Maurício Antônio mandou a bola no travessão do fantasma.Aos 36 minutos em belo chute de fora da área de Felipe Augusto, a bola explodiu no travessão.

Segundo Tempo

Já no segundo tempo o jogo continuou intenso e com substituições de ambos lados.

Aos 14 minutos, o goleiro Rafael Garcia espalmou a finalização de Figueiredo e Matheus Frizzo ficou com o rebote e chutou forte, marcando o segundo gol do Coritiba.

Aos 30 minutos, Rafael Santos afastou o cruzamento, mas a sobra ficou com Frizzo, que chutou de fora da área, para fazer o terceiro gol do coxa-branca.

Aos 43, Figueiredo bateu falta na área e Jean Pedroso, marcou de cabeça o quarto do Coxa no Couto Pereira.

Como Fica

Com a vitória, o Coritiba chegou a 10 pontos e assumiu a liderança do campeonato Paranaense.

Já o Operário é o sétimo, com quatro pontos somados.

Próximos Jogos

Os dois times voltam a campo na próxima quinta-feira (01/02), às 20h30. O Coritiba visita o Azuriz, em Pato Branco, e o Operário recebe o Maringá, em Ponta Grossa.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paranaense 2024

4ª rodada – 25/1/2024

Coritiba 4×0 Operário

Coritiba: Benassi; Natanael, Thalisson (Jean Pedroso), Maurício Antonio e Jamerson; Arilson, Vini Paulista e Matheus Frizzo; Robson (Fransérgio), Figueiredo e Edu (Éberth) (Fabrício Daniel).Técnico: Guto Ferreira.

Operário: Rafael Santos; Sávio, Wilian Machado, Índio (Rodrigo Lindoso) e Arthur Neves; Jacy, Vinicius Diniz (Gui Pira), Cássio Gabriel (Neto Paraíba); Felipe Augusto, Maxwell (Felipe Garcia) e Ronaldo (Marcelo Cirino).Técnico: Rafael Guanaes.

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba..

Público total: 17.878

Gols: Robson aos 13′ do 1T. Matheus Frizzo, aos 14′ e 29′ do 2ºT; Jean Pedroso, aos 43′ do 2ºT.

Cartões amarelos: Índio (OPE); Thalisson (CFC).