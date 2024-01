É disso que o povo gosta! LEC 3×3 CFC

Reportagem: Rodrigo Monteiro

Uma noite de muitos gols na cidade de Londrina, o jogo disputado no Estádio do Café pela 3° rodada do campeonato paranaense entre Londrina e Coritiba teve o que o povo gosta de assistir em uma partida de futebol, foram 6 gols sendo 3 para cada lado.

O primeiro gol foi do Londrina com Calyson aos 19 minutos do primeiro tempo, a equipe da capital empatou o jogo aos 35 minutos com Robson marcando de pênalti.

No segundo tempo o Coritiba virou o placar para 2×1 com gol de Figueiredo já aos 4 minutos, o empate do Tubarão chegou aos 17 minutos com Henrique e voltou a ficar a frente do placar 3×2 com gol de Thiago Ennes aos 20 minutos em uma bela cobrança de falta, o último gol da partida para decretar o placar final de 3×3 foi de Wesley Pomba que entrou aos 28 minutos de jogo da etapa final e marcou o gol de empate aos 34 minutos.

O Coritiba tem sete pontos e aparece na terceira colocação do Paranaense . O time volta a campo no domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Operário-PR, no Couto Pereira, pela quarta rodada.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 3×3 CORITIBA

Londrina:

Gabriel Felix; Thiago Ennes, Frazan, Darlan e Vinícius Silva; Marthã e Riquelmy; Calyson (Henrique), Rafael Longuine (Jô) e Pedro Cacho (Vitor Hugo); Peu (Pablo Ruan).

Técnico: Émerson Ávila

Coritiba:

Gabriel; Diogo Batista (Natanael), Thalisson, Reynaldo e Jamerson; Arilson e Geovane Meurer (Vini Paulista); Robson (Wesley Pomba), Fabrício Daniel (Matheus Frizzo) e Figueiredo; Éberth (Edu).

Técnico: Guto Ferreira

Gols: Calyson (19-1º), Robson (35-1º), Figueiredo (4-2º), Henrique (17-2º), Thiago Ennes (20-2º) e Wesley Pomba (34-2º)

Expulso do banco: Pedro Morisco (37-1º)

Cartões amarelos: Arilson, Thalisson, Diogo Batista (C). Darlan (L).

Árbitro: Andre Ricardo Martins

Local: Estádio do Café