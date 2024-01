Athletico empata com o líder Maringá na Ligga Arena

Reportagem Admilson Leme

O Athletico, empatou com o Maringá por 1×1, na noite desta Quarta-feira (24/01), na Ligga Arena, em Curitiba , pela 3° rodada do Campeonato Paranaense de 2024.

Com o empate o Athletico chegou a 14 jogos sem perde na Arena. São seis meses de invencibilidade, a última derrota foi em julho de 2023, para o Flamengo, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O jogo teve a presença apenas de mulheres, crianças e pessoas com deficiência (PCDs). O público foi de 34.356 torcedores presentes.

Primeiro Tempo

Já no início da partida, aos quatro minutos, Serginho arriscou de fora da área e marcou um golaço para o Maringá. Mas o gol foi anulado pela arbitragem acusando impedimento na jogada. Não há VAR na 1ª fase do Paranaense 2024.

Aos 10 minutos, foi assinado um pênalti para a equipe do Maringá, em um toque da bola no braço de Kaíque Rocha, Serginho cobrou e fez 1 a 0 para a equipe visitante.

Aos 27 minutos, na cara do gol, Caíque chutou para fora, em erro na saída de bola do furacão. A primeira chegada com perigo do Athletico foi aos 37 minutos, após cruzamento de Vinícius Kauê, Pablo finalizou e o goleiro defendeu.

Já nos acréscimos o Maringá perdeu mais uma ótima oportunidade de aumentar a vantagem com Robertinho.

Segundo Tempo

Diferente da primeira etapa o Athletico voltou mais vibrante e o empate veio aos 17 minutos, em cruzamento de Madson, Mateo Gamarra finalizou de primeira empatando a partida.

Aos 32 minutos, o árbitro marcou falta em Canobbio. O Athletico pediu pênalti.

Aos 36 minutos, Rodrigo em chute de fora da área acertou a trave de Bento.

Já nos acréscimos em erro na saída de bola, Mirandinha chutou para fora e perdeu a oportunidade de mudar o placar da partida.

Como Fica

O Maringá está na liderança da competição, com 7 pontos. O Athletico-PR está em 5º lugar, com 5 pontos.

Próximos Jogos

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (27/01). O Maringá recebe o FC Cascavel, às 16h, no Willie Davids. E o Athletico recebe o Galo Maringá, às 18h30, na Ligga Arena.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paranaense 2024

3ª rodada – 24/01/2024

Athletico 1×1 Maringá

Athletico: Bento; Madson, Kaique Rocha, Lucas Belezi e Vinícius Kauê (Mateo Gamarra); Erick, Fernandinho, Canobbio, Cuello e Romeo Benítez (Alex Santana); Pablo (Julimar).Técnico: Juan Carlos Osorio.

Maringá: Dheimison; Ronald Carvalho (Negueba), Vilar e Tito; Marcos Vinícius, Rodrigo, Iago Santana (Max Miller), Zé Vitor e Caique; Robertinho (Parrudo) e Serginho (Mirandinha).Técnico: Jorge Castilho.

Local: Ligga Arena, em Curitiba.

Gols: Serginho (MAR), aos 10′ do 1ºT; Mateo Gamarra (CAP), aos 17′ do 2ºT.

Público: 34.346.

Cartões amarelos: Vinícius Kauê, Madson (CAP); Ronald, Marcos Vinícius. Caíque (MAR).