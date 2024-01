Coritiba derrota São Joseense e segue 100% no Paranaense

Reportagem: Fernando Plantes | Direto Couto Pereira

O Coritiba segue 100% no Campeonato Paranaense 2024. Jogando na noite desta segunda-feira (22), no Couto Pereira muito encharcado pela chuva, o Coxa venceu o São Joseense por 2 a 0, chegando aos seis pontos após duas rodadas. Pelos critérios de desempate, o Alviverde é o vice-líder do Estadual, atrás do Maringá e à frente do Cianorte.

Com mudanças em todos os setores feitas pelo técnico Guto Ferreira, o Coritiba começou a partida com muita vontade, mas demonstrando de forma clara a falta de entrosamento. Enquanto isso, o São Joseense marcava muito e saía em velocidade nos conta-ataques. E assim Wellissol fez o goleiro Pedro Morisco trabalhar após dar um drible desmoralizante no lateral Natanael. A primeira oportunidade alviverde surgiu aos 24 minutos, no pivô de Edu para Matheus Frizzo, que chutou para fora. Depois, Edu e Maurício Antônio também tiveram boas chances no primeiro tempo, assim como Wellissol acertou a trave pelo lado do time de São José dos Pinhais.

Com o atacante Edu, o Coritiba voltou para o segundo tempo com a melhor chance do jogo até então, mas o veterano goleiro Renan Rocha fez ótima defesa. Mas o gol chegou aos 7 minutos, na cobrança de escanteio de Natanael, que colocou na cabeça de Thalisson para fazer 1 a 0 para o Coxa. A partir daí o São Joseense desmoronou. Wellissol cansou e saiu do jogo. E o segundo gol aconteceu em um perfeito passe de Jamerson para Robson, que fechou o placar no Couto Pereira.

Na próxima rodada do Campeonato Paranaense, o Coritiba tem seu primeiro jogo fora de casa diante do Londrina na quinta-feira (25), às 20h30, no estádio do Café. Já o São Joseense volta a campo Também na quinta feira, às 19h, contra o PSTC, em Alvorada do Sul.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª fase – 2ª rodada

Local: Estádio Couto Pereira

Renda: R$ 200.112,00

Público pagante: 8.983

Público total: 10.351

CORITIBA 2×0 SÃO JOSEENSE

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael (Diogo Batista), Thalisson, Maurício Antônio e Rodrigo Gelado (Jamerson); Fransérgio, Vini Paulista e Matheus Frizzo; Fabrício Daniel (Geovane Meurer), Róbson e Edu (Éberth).

Técnico: Guto Ferreira

São Joseense

Renan Rocha; André Krobel, Áquila, Filipe Alves e Taygor; Breno, Tauan (Naílson) e Fernando Gabriel (Messias); Wellissol (Francis), Fauver Frank (Itaqui) e Adiel.

Técico: Luciano Gusso

Árbitro: Robson Babinski

Assistentes: Leandro Polli Glugoski e Sergio Henrique Monteiro Gomes

Gols: Thalisson 7 e Robson 30 do 2º

Cartões amarelos: Fransérgio (CFC); Áquila (ISJ)