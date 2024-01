Jogo fraco em Pato Branco, digno de 0x0

Reportagem: Rodrigo Monteiro

Athletico foi ao interior do estado enfrentar a equipe do Azuriz pela segunda rodada do campeonato paranaense 2024 e ficou no 0x0.

O técnico Osorio como já tinha dito anteriormente em jogos fora de Curitiba vai rodar o elenco e na tarde de domingo 21 de janeiro essa rodagem não conseguiu efetividade na partida, quem comandou o ataque do Furacão foi o atacante Romulo, que na segunda etapa deu lugar a Pablo que também não conseguiu balançar a rede adversaria.

O Jogo foi fraco tecnicamente com poucas chances reais de gol para ambas as equipes, e com este 0x0 o Athletico fica na 3° posição no campeonato e a equipe do Azuriz na 4° colocação, ambos seguem invictos até o momento.

O próximo desafio do Furacão será no dia 24 de janeiro quarta feira as 19h na Ligga Arena contra a equipe do Maringa.

FICHA TÉCNICA

AZURIZ 0x0 ATHLETICO

Local: Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco

Árbitro: André Ricardo Martins

Público: 2.210 pagantes

Azuriz:

Arthur; Williams Bahia, Naldo, Jhonatan e Mendes; Xavier, Luiz Otávio (Marquinhos), Giba (Daniel Dias, depois Luis Morales), Fabrício Oya (Cerezo) e Wellisson (Orejuela); Lucas Vieira. Técnico: Gilson Kleina

Athletico:

Bento; Madson (Julimar), Kaique Rocha, Gamarra e Vinicius Kauê; Hugo Moura, Alex Santana (Erick), Zapelli, Jader (Danielzinho) e Canobbio (Cuello); Rômulo (Pablo). Técnico Juan Carlos Osorio

Cartões amarelos: Arthur, Luiz Otávio, Mendes, Daniel Dias, Vieira (Az). Canobbio, Jader (At).