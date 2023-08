“Violência sem limites: Homem é baleado no pescoço e nas costas em bairro Xaxim”

Caso de violência em Curitiba choca moradores do bairro Xaxim

Na manhã desta quarta-feira (2), um caso de violência abalou os moradores do bairro Xaxim, em Curitiba. Segundo informações da Polícia Militar do Paraná, a vítima foi baleada no pescoço e nas costas.

Detalhes do incidente

O crime ocorreu em uma rua movimentada do bairro Xaxim, deixando os moradores assustados com a violência presenciada. A vítima, cuja identidade não foi revelada, foi atingida por disparos de arma de fogo, que atingiram seu pescoço e suas costas.

Imediatamente, equipes de socorro foram acionadas e a vítima foi encaminhada para atendimento médico. Seu estado de saúde é considerado grave.

Investigações em andamento

A Polícia Militar do Paraná está investigando o caso para identificar os responsáveis pelo crime. Ainda não há informações sobre a motivação do ataque ou suspeitos envolvidos.

A comunidade do bairro Xaxim está em choque com a violência ocorrida e espera que as autoridades tomem as devidas providências para garantir a segurança da região.

Notícias de Curitiba e Região

Para ficar por dentro das últimas notícias de Curitiba e região, acesse a Gazeta do Bairro. Lá você encontrará informações atualizadas sobre acontecimentos locais, cultura, esportes e muito mais.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: g1.globo.com