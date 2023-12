“Usuários de Caps em Curitiba são capacitados em curso de elétrica predial”

Nova perspectiva: ressocialização e aprendizado de uma nova profissão no Caps Bairro Novo

No Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Bairro Novo, os usuários têm a oportunidade de se ressocializar e aprender uma nova profissão. Um grupo de cinco usuários está participando de um curso de elétrica predial oferecido gratuitamente na Rua da Cidadania, por meio de uma parceria entre o Senai-PR, a Administração da Regional do Bairro Novo e a Câmara Intersetorial da Prefeitura de Curitiba.

A Câmara Intersetorial é composta pela Fundação de Assistência Social (FAS), Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas) e pelas secretarias municipais da Educação, Saúde e Esporte e Lazer. Essa parceria com instituições que capacitam e auxiliam os usuários dos Caps no retorno ao mercado de trabalho é fundamental para alcançar o objetivo de reinserção social e reabilitação psicossocial.

De acordo com a gerente de Saúde Mental da Feas, Juliana Czarnobay, a ressocialização é o pilar do processo de reabilitação. Além disso, os benefícios vão além, pois os usuários passam a vivenciar experiências que já não faziam mais parte de suas rotinas, como comprometer-se em pegar o ônibus e chegar no horário em um compromisso.

Um dos participantes do curso, o eletrotécnico A.G., enfrentou o desafio de voltar à sala de aula após muitos anos. Com o apoio da família, ele buscou atendimento no Caps e decidiu participar do curso de elétrica predial para agregar conhecimento em sua carreira profissional. As aulas de reforço em matemática e física básica, ministradas pela técnica de enfermagem Brenda Rodrigues de Oliveira, fizeram toda a diferença para A.G., que já está conseguindo fazer “bicos” na área durante os fins de semana.

Outro aluno do curso, Luís (nome fictício), também está cursando elétrica predial. Ele chegou ao Caps com quadro depressivo e uso de drogas, além de conviver com quadros convulsivos desde a infância. No mercado de trabalho, Luís enfrentou problemas psicossociais devido às suas convulsões. Porém, no curso, ele se sente igual a qualquer outro aluno, sem que seu problema de saúde seja um obstáculo.

Parceria entre Caps Bairro Novo e Senai-PR

A parceria entre o Caps Bairro Novo e o Senai-PR é considerada sensacional pela coordenadora do Caps, Karin Gabardo. Ela destaca que o curso de elétrica predial é apenas o começo, pois já está sendo realizada a seleção para um novo curso de panificação, que terá duração de três meses. Para participar, é necessário estar em tratamento regular no Caps Bairro Novo e atender às condições clínicas avaliadas pelos profissionais de saúde.

Feas: cuidando da saúde mental em Curitiba

Os Centros de Atenção Psicossocial são administrados pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas), órgão da administração indireta da Prefeitura de Curitiba. A Feas é responsável pela gestão de 28 unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade, incluindo o Hospital Municipal do Idoso, o programa Saúde em Casa, o Centro Médico Comunitário Bairro Novo, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Tatuquara, Boqueirão, Fazendinha e CIC, a Central Saúde Já Curitiba e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bemparana.com.br