“Urbs premia vencedores de concurso de fotografia em comemoração aos 60 anos da empresa”

A Urbanização de Curitba (Urbs) premiou, nesta quinta-feira (5/10), os três ganhadores do concurso de fotografia em comemoração aos 60 anos de empresa. Realizado pelo instagram, o concurso, com o tema do transporte coletivo, teve a participação de mais de 200 fotos.

O primeiro lugar foi para Lucas Alexandre Bartosievicz, o segundo para Yuri Beira e o terceiro para Ângelo Rocha. O prêmio para o primeiro e terceiro lugar foram um guarda-chuva e uma caneca das lojas #CuritibaSuaLinda e o segundo lugar dois bilhetes da Linha Turismo.

O objetivo do concurso e a importância da Urbs para Curitiba

“O objetivo do concurso foi inspirar a população a usar a criatividade para celebrar as seis décadas da empresa, com fotos que representem as áreas gerenciadas. São fotos muito bonitas que representam a alma da Urbs que é o transporte coletivo”, disse Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.

Fundada em 1963, a Urbs é responsável por gerenciar uma diversidade de serviços ligados diretamente à população curitibana. Estão sob sua responsabilidade o transporte coletivo (incluindo a Linha Turismo), os serviços de táxi e de transporte escolar, a Rodoviária, o estacionamento regulamentado e equipamentos urbanos como o Mercado Municipal Capão Raso, o Mercado Central da Rua da Cidadania da Matriz, o Centro Comercial Rui Barbosa, as Arcadas do São Francisco, a Rua 24 horas e as lojas #CuritibaSuaLinda.

Inovações e projetos futuros da Urbs

Com 1.080 funcionários, a empresa vem inovando nos últimos anos, com o desenvolvimento de soluções na área de mobilidade, como novas linhas e eixos de transporte, implantação do estacionamento regulamentado digital, novos meios de pagamento para usuários de ônibus, retomada da integração metropolitana e o projeto de eletrificação da frota de ônibus e de táxis. A previsão é que até 2030, 30% da frota de ônibus será composta de veículos zero emissões, percentual que deve alcançar 100% até 2050.

