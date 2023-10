Prefeito Eduardo Pimentel entrega reforma do Clube da Gente e destaca investimento no esporte em Curitiba

Obras de reforma do Clube da Gente da Regional Bairro Novo são entregues à população

O prefeito em exercício Eduardo Pimentel entregou oficialmente à população as obras de reforma do Clube da Gente da Regional Bairro Novo, o primeiro construído em Curitiba. A unidade passou por obras para oferecer mais qualidade de uso do espaço que oferece atividades gratuitas de natação, hidroginástica, aulas de dança e musculação para cerca de 3 mil pessoas da região.

As obras de reforma foram coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) em conjunto com a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude (SMELJ).

“É com muito orgulho que entrego essa reforma tão importante para os usuários do Clube da Gente do Bairro Novo. Ainda em 2016, quando iniciei essa gestão ao lado do prefeito Rafael Greca, esse Clube da Gente foi o primeiro a receber melhorias e agora entregamos ele totalmente reformado, funcionando plenamente e proporcionando aos cidadãos de todas as idades saúde e qualidade de vida. Viva o Bairro Novo e Viva Curitiba”, disse Eduardo Pimentel.

Para o secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak Jr, as obras são importantes para fazer de Curitiba a Capital do Esporte. “A gestão do prefeito Rafael Greca e do vice-prefeito Eduardo Pimentel é a que mais investiu no esporte na história de Curitiba. E por esse motivo estamos conseguindo proporcionar para cada vez mais pessoas a oportunidade de praticar atividade física e por consequência ter uma melhor saúde e qualidade de vida”, disse Pijak.

Nova cobertura

A estrutura, que fica na Rua Marcolina Caetana Chaves, 150, no bairro Sítio Cercado, ganhou nova cobertura. Foram realizadas a substituição das telhas translúcidas que já estavam ressecadas pela ação do tempo e as estruturas metálicas, que apresentavam manchas de ferrugem, receberam nova pintura.

As dependências internas também receberam nova pintura com tinta especial para evitar corrosão por causa do cloro da piscina. Para prevenir a entrada de animais foram instaladas telas no vão entre a estrutura de alvenaria e o telhado.

“Foi uma importante revitalização para assegurar aos usuários a prática das atividades em um ambiente renovado e em condições muito melhores”, comentou o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Apresentação

Em agradecimento pelo trabalho feito no Clube da Gente, as alunas da terceira idade das aulas de ginástica do professor Rodolfo fizeram uma apresentação especial relembrando os “tempos da brilhantina”. Fantasiadas e cheias de energia, elas animaram a festa. Benedita Teixeira, de 66 anos, foi uma das que dançou e agradeceu o prefeito em exercício pela reforma.

“É ótimo frequentar o Clube da Gente que agora está novinho novamente. Eu adoro participar das aulas e recomendo para que todos venham aqui e pratiquem as atividades disponíveis”, disse Benedita.

Presenças

Também estavam na entrega os administradores regionais do Bairro Novo, Fernando Bomfim, e do Portão, Gerson Gunha, e os vereadores Marcelo Fachinello, Mauro Bobato, Tico Kuzma, Beto Moraes e Osias Moraes.

Fonte: cgn.inf.br