“Onda de ataques de cachorros assusta moradores do bairro Capão Raso em Curitiba”

Ataques de cachorros assustam moradores do Capão Raso, em Curitiba

Uma série de ataques de cachorros tem sido registrada nos últimos meses na rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, no bairro Capão Raso, em Curitiba. Os moradores estão preocupados com a frequência desses incidentes, que têm colocado em risco a segurança da comunidade.

Novo episódio de ataque

Na tarde desta sexta-feira (06), mais um episódio de ataque foi registrado no mesmo local. Uma pessoa foi mordida por cães e o estado dela é grave, de acordo com o capitão Gonçalves, do 23° Batalhão da Polícia Militar.

As autoridades foram acionadas e a equipe do Siate prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para atendimento médico devido à gravidade das lesões. O capitão Gonçalves ressaltou a importância de evitar caminhar na região, devido à recorrência desses ataques.

Proprietária dos animais

A casa onde supostamente mora a proprietária dos animais estava vazia, segundo informações do capitão da PM. As equipes estão em busca de identificar essa pessoa, para que ela possa responder criminalmente por não cuidar adequadamente dos animais que estão soltos e atacando as pessoas. Este foi o terceiro ou quarto caso de ataque registrado.

Vítima em estado grave

O homem de 32 anos, vítima do ataque, foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital do Trabalhador em estado grave. A situação é preocupante e exige medidas urgentes para garantir a segurança da população.

Fique bem informado com a Gazeta do Bairro

Para ficar por dentro das principais notícias de Curitiba e Região Metropolitana, acesse a Gazeta do Bairro. Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro e esteja sempre atualizado.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bandab.com.br