“UPA do Sítio Cercado, em Curitiba, passará por reforma e ficará fechada por três semanas: Saiba como isso afetará o atendimento médico na região”

Reforma na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Sítio Cercado

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Sítio Cercado, localizada em Curitiba, passará por uma reforma que resultará no fechamento da unidade por um período de três semanas.

Essa medida tem como objetivo promover melhorias nas instalações e nos serviços oferecidos pela UPA, visando proporcionar um atendimento de qualidade e mais eficiente para a população.

Importância da reforma

A reforma na UPA do bairro Sítio Cercado é fundamental para garantir um ambiente adequado e seguro para os pacientes e profissionais de saúde. Com a modernização das instalações, será possível oferecer um atendimento mais ágil e confortável, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da comunidade local.

Impacto no atendimento

Durante o período de reforma, a UPA do bairro Sítio Cercado estará temporariamente fechada. Para garantir a continuidade do atendimento à população, os pacientes serão direcionados para outras unidades de saúde próximas, que estarão preparadas para receber e atender a demanda.

É importante ressaltar que a Secretaria Municipal de Saúde está empenhada em minimizar os transtornos causados pelo fechamento temporário da UPA, buscando alternativas para garantir o acesso aos serviços de saúde de forma eficiente e segura.

Fonte: gazetadobairro.com.br

Fonte: g1.globo.com