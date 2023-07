“Universitários de Foz do Iguaçu são investigados por envolvimento com movimentos racistas e nazistas”

Investigação de universitários por envolvimento com movimentos racistas e nazistas

Três universitários, com idades entre 19 e 20 anos, estão sendo investigados por seu suposto envolvimento com movimentos racistas e nazistas. Eles são naturais de Foz do Iguaçu, município localizado no oeste do Paraná, na fronteira com o Paraguai.

De acordo com a polícia, no dia 12 de julho, a Polícia Civil realizou mandados de busca e apreensão nas residências dos universitários e encontrou materiais suspeitos. O grupo havia trocado mensagens de teor nazista e racista em um grupo do WhatsApp da universidade.

As investigações revelaram que um dos suspeitos ocultava a identificação do computador, pois navegava na deepweb, onde tinha acesso a conteúdo nazista e racista.

Os policiais aguardam o resultado da perícia nos dispositivos eletrônicos. A investigação busca determinar se os três indivíduos podem ter envolvimento com outros grupos que praticam os mesmos crimes.

Conforme informado pelo delegado responsável pelo caso, Rodrigo Souza, uma cópia da investigação será enviada à universidade para que os alunos sejam expulsos.

