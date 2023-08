“Tragédia na Jornada Mundial da Juventude: Curitibano morre durante evento em Lisboa”

Mal súbito – Notícias de Curitiba

Mal súbito

Arquidiocese de Curitiba confirma morte de Joel Aparecido Barbosa Júnior

A Arquidiocese de Curitiba confirmou a morte do curitibano Joel Aparecido Barbosa Júnior, de 32 anos, que participava da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em Portugal, no último domingo (6). Segundo a Arquidiocese de Curitiba, Joel teve um mal súbito durante uma caminhada e morreu.

O evento, que teve como tema “Maria levantou-se e partiu apressadamente”, reuniu cerca de 1,5 milhão de pessoas na noite de sábado (5) para uma vigília presidida pelo Papa Francisco.

“É com imenso pesar que a Arquidiocese de Curitiba recebe a notícia de falecimento de Joel Barbosa Junior, 32 anos, atuante no TLC e no Santuário São Francisco de Assis e que Viveu seus últimos dias realizando seu sonho de participar da JMJ. A Arquidiocese de Curitiba, através do Setor Juventude, assim como a CNBB estão solidários à família e buscando auxiliar nos trâmites necessários para a realização das últimas homenagens, ainda sem data e local definido. Na certeza da ressurreição em Cristo, elevamos nossas orações em sua intenção neste dia”, diz nota da Arquidiocese.

Setor da Juventude da Arquidiocese se manifesta sobre a morte de Joel

O Setor da Juventude da Arquidiocese também se manifestou sobre a morte repentina de Joel: “Enquanto caminhava ao encontro de Papa Francisco, Joel teve um mal súbito, foi hospitalizado mas não resistiu. Viveu seu último dia de vida com intensidade, buscando nosso Senhor presente na figura do papa e junto a juventude do mundo inteiro. Que o Senhor lhe conceda o repouso eterno e faça brilhar para ele sua Luz!”.

Joel atuava no Santuário São Francisco de Assis, no bairro Xaxim, e integrava do coral da Arquidiocese.

