Tragédia em Curitiba: Motociclista freelancer morre em acidente causado por conversão proibida

Diogo Neves: Tragédia em Curitiba

Diogo Neves: Tragédia em Curitiba

Por Rodrigo Silva em 30 de julho, 2023 às 12h05

O motociclista Diogo Neves, de 28 anos, perdeu a vida em um trágico acidente na madrugada deste domingo (30) na Rua Izaac Ferreira da Cruz, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Segundo testemunhas, o motorista de um veículo Polo realizou uma conversão proibida, resultando em uma colisão com a moto. <img src="imagem-acidente.jpg" alt="Acidente de moto em Curitiba"> Diogo era freelancer em um estabelecimento comercial próximo ao local do acidente. O condutor do carro foi levado à Delegacia de Delitos de Trânsito após se recusar a fazer o teste do bafômetro. Em entrevista à Banda B, um amigo de Diogo o descreveu como um rapaz dedicado, esforçado e sempre sorridente. Ele sustentava a casa, onde morava com a mãe e o irmão. <h3>Comoção nas redes sociais</h3> A morte de Diogo causou grande comoção entre amigos e familiares nas redes sociais. Em um dos comentários, um amigo lamentou a perda: <blockquote> "Recebi a pior ligação que poderia receber num domingo de manhã. Deus levou meu irmão para o céu." </blockquote> Outro comentário destacou as qualidades de Diogo: <blockquote> "Sem palavras para descrever nosso garoto mega inteligente, querido, companheiro, amigo. Que Deus conforte o coração da família. Vai nos deixar muitas saudades. Vai em paz, menino, vai brilhar no céu." </blockquote> <h3>Velório e despedida</h3> O corpo de Diogo será velado na capela mortuária Nossa Senhora do Carmo, no bairro Novo B, no Sítio Cercado. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.





Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bandab.com.br