“Mutirão de castração gratuita de cães e gatos chega à Regional Bairro Novo em Curitiba”

Mutirão de castração gratuita de cães e gatos em Curitiba

A Prefeitura de Curitiba realizará o mutirão de castração gratuita de cães e gatos na Regional Bairro Novo no mês de agosto. A partir das 12 horas de segunda-feira (31/7), a Rede de Proteção Animal abrirá os agendamentos para as cirurgias gratuitas, disponibilizando 2.500 vagas.

Agendamentos para moradores dos bairros Sítio Cercado, Ganchinho e Umbará

Os moradores dos bairros Sítio Cercado, Ganchinho e Umbará poderão fazer os agendamentos para as castrações. As cirurgias serão realizadas na unidade móvel entre os dias 21 de agosto a 1º de setembro, no Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo, localizado na Rua Ourizona, 1.681, bairro Sítio Cercado.

Requisitos para participação no mutirão

Podem participar do mutirão cães e gatos de ONGs, protetores independentes e tutores dos bairros elegíveis, com animais de 5 meses a 8 anos. É necessário estar com os cadastros em dia junto à Rede de Proteção Animal e atender aos requisitos de participação.

Importância da castração para a saúde dos pets e tutores

A castração é defendida pela médica veterinária Ana Paula Mafra Poleto, da Unidade de Vigilância de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), como fator de proteção tanto para os pets, como para os tutores e pessoas em geral. Ela explica que gatos machos não castrados estão mais sujeitos a pegar doenças devido a brigas com outros gatos, além de se exporem mais a doenças sérias e zoonoses, como a esporotricose.

Em Curitiba, no ano passado, 71,2% dos gatos diagnosticados com esporotricose eram machos e 44,5% deles não estavam castrados. Por isso, a castração desses animais é muito importante, juntamente com outras ações voltadas para a guarda responsável, destaca Vivien Morikawa, gerente técnica do departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Procuração eletrônica e identificação dos animais

Para atender às leis de proteção de dados e às resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o site da Rede de Proteção Animal permite indicar um acompanhante para o animal no dia da cirurgia, caso o responsável não possa comparecer. Além disso, todos os animais atendidos pelo programa recebem microchip eletrônico de identificação, vinculado aos dados do cidadão responsável pelo animal.

Animais sob os cuidados de protetores têm seus dados vinculados ao que levam para castração até que sejam transferidos ao novo responsável quando adotados.

Programa municipal de castração gratuita

A Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba promove, desde 2017, as ações de castração de animais como política pública para promoção da saúde única e prevenção do abandono de crias indesejadas. Até o momento, mais de 100,5 mil cães e gatos foram beneficiados pelo Programa Municipal de Castração Gratuita.

Fonte: www.bemparana.com.br