“Tragédia no trânsito: Motoboy morre em acidente e amigos buscam justiça”

Notícias de Curitiba – Motoboy morre em acidente

Motoboy morre em acidente enquanto trabalhava e amigos tentam linchar motorista

30 de julho de 2023, às 09h15

A Polícia Civil do Paraná registrou um trágico acidente ocorrido na madrugada deste domingo (30), no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Infelizmente, o motoboy Diogo Neves, de 28 anos, perdeu a vida após colidir com a lateral de um carro e não resistir aos ferimentos.

A notícia da morte de Diogo deixou amigos e familiares chocados, que expressaram sua tristeza nas redes sociais. Uma amiga comentou: “Ontem quando nos vimos você tava tão feliz, com tanto planos, e acordar com uma notícia dessas, não dá pra acreditar”. Um familiar também lamentou: “Recebi a pior ligação que poderia receber num domingo de manhã, Deus levou meu irmão para o céu”. Um amigo escreveu: “Vai ficar pra sempre em nossos corações”.

O corpo do motoboy será velado na capela mortuária Nossa Senhora do Carmo, localizada no Bairro Novo B, no Sítio Cercado.

Fonte: ricmais.com.br