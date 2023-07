“Motoboy morre em acidente e amigos se revoltam: tentativa de linchamento choca Curitiba”

Motoboy morre em acidente enquanto trabalhava e amigos tentam linchar motorista

Um motoboy, de 28 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na madrugada deste domingo (30), na Rua Izaac Ferreira da Cruz, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Segundo testemunhas, o motorista de um veículo Polo teria feito uma conversão proibida e o motoboy acabou atingindo a lateral do automóvel.

O motociclista trabalhava como freelancer para um estabelecimento comercial nas proximidades do local do acidente. Ao saberem o que tinha acontecido, amigos do jovem ficaram revoltados e tentaram linchar o motorista do carro. A Polícia Militar teve que intervir e pedir reforço para controlar a situação.

O motorista do carro se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi encaminhado para a delegacia. Além dele, outro homem e duas mulheres estavam no veículo, e não se feriram.

Reação dos amigos do motoboy

Ao saberem do acidente, os amigos do motoboy ficaram revoltados e tentaram linchar o motorista do carro envolvido. A situação ficou fora de controle e a Polícia Militar teve que intervir para evitar uma tragédia ainda maior.

Investigação policial

A Polícia Civil do Paraná está investigando o acidente e irá apurar as responsabilidades. O motorista do veículo Polo, que teria feito uma conversão proibida, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado para a delegacia.

Lamentações da família e amigos

A família e os amigos do motoboy estão profundamente abalados com a sua morte trágica. Em entrevista, um dos familiares disse: “Deus levou meu irmão para o céu, e agora só nos resta a saudade e a dor da sua ausência”.

Conclusão

Infelizmente, mais uma vida foi perdida em um acidente de trânsito. É importante que todos os motoristas respeitem as leis de trânsito e evitem fazer manobras perigosas. Nossos pensamentos estão com a família e os amigos do motoboy neste momento difícil.

Fonte: ricmais.com.br