Suspeito de mandar matar comparsa de ‘Pablo Escobar brasileiro’ é preso no Paraná

Foi preso em flagrante o suspeito de ter mandado matar Rodrigo Rodrigues Boeira, conhecido como Xirú, que seria comparsa de um dos maiores traficantes internacionais do país. Segundo entrevista do delegado Fábio Machado à RICtv nesta quarta-feira (13), a suspeita é de que o crime tenha sido motivado por uma dívida. O homem preso estava com Boeira no carro pouco antes do crime.

“Ao que tudo indica era uma dívida muito grande. Ele [suspeito preso] registrou em boletim de ocorrência que seria de R$ 600 mil, com pagamento de R$ 30 mil ao mês. Ele teria, já no mês passado, no dia 15, recebido uma surra da vítima, que teria sido registrada em boletim de ocorrência. Após isso, existem informações nos autos de que ele estaria contratando pessoas para executar a vítima, e coincidente a vítima desviou a sua rota para São José dos Pinhais, já que ela estaria saindo de Balneário Camboriú para o bairro Capão Raso, em Curitiba”, detalhou o delegado.

No momento do crime, o homem aparece nas imagens levantando as mãos e foge na chegada da polícia. Ele se apresentou na delegacia acompanhado do advogado.

Fonte: Gazeta do Bairro

13 dez 2023, às 15h22.

