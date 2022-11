Supermercado tecnológico de R$2 milhões será laboratório de testes e pesquisas para o varejo

Um supermercado tecnológico será inaugurado no dia 10 de novembro, no Vale do Pinhão, em Curitiba, mas ao invés de apenas vender produtos aos consumidores, ele atuará no desenvolvimento de soluções, testes e pesquisas para o varejo. A novidade é lançada pelo Instituto HIPELAB, um laboratório com um supermercado funcional, que recebeu R$2 milhões de investimento e já inicia suas operações com 25 inovações tecnológicas voltadas para gestão inteligente com foco na experiência do consumidor.

Entre as tecnologias está o Carrinho Inteligente da Nextop, que identifica, soma e recebe o pagamento das compras, tudo feito pelo próprio cliente. Outra inovação presente no HIPELAB é o Delphos, uma solução em Business Inteligence com capacidade de análise de dados muito rápida. Ele consegue cruzar informações com apenas um clique para que o gestor tenha uma visão 360° do negócio e consiga colocar o consumidor no centro de suas tomadas de decisão.

O laboratório tem como objetivo gerar inteligência de mercado e atuar na validação de novas tecnologias e soluções para o segmento varejista. “O HIPELAB atuará como um showroom de tecnologias e tendências para que o varejista possa ter uma experiência imersiva no futuro do setor. Além de testar as inovações, poderemos demonstrar cada novidade de maneira prática e realista”, afirma o COO do HIPE, Ricardo Pontes.

Por contar com uma plataforma de testes, o HIPELAB agirá como um facilitador para que as ideias e as startups cheguem ao mercado mais rapidamente. “Hoje, existe uma certa dificuldade para conseguir um supermercado disposto a assumir os riscos de testar uma nova solução e o HIPELAB cumprirá esse papel. Assim, quando os empreendedores forem comercializar as suas soluções, já oferecerão algo testado, validado e pronto para operar”, explica Pontes.

Essa parte do projeto é denominada de Laboratório Nível 1 e está localizado na sede do HIPE, no coração do Vale do Pinhão, em Curitiba. O espaço é um ambiente totalmente controlado e funcional, onde serão testadas as soluções desenvolvidas pelos associados do Instituto e startups do HIPE. Após essa fase, a solução será testada no Laboratório Nível 2 – um supermercado da rede Verde Mais (associado do HIPE). Depois disso, a tecnologia já estará apta para ser utilizada no varejo.

A novidade chega para complementar os demais trabalhos realizados no HIPE Innovation Center, considerado o único ecossistema de inovação que fomenta e investe em todo o ciclo empreendedor para o varejo.

O HIPELAB tem como fundadores o Centro de Inovação HIPE, a RP Info, especialista em sistemas para gestão e automação para o varejo, e a Siga Cred, administradora de serviços financeiros. Entre os apoiadores estão a Crialed, Nextop, Glory, Laurenti, Mercafacil, Smak, PID, Proc, Delphos, Eyevision, Fresco Labs e Verde Mais.

Para participar do HIPELAB, é necessário preencher o cadastro no site www.hipe.cc/lab informando o interesse em ser associado e aguardar a análise.