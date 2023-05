Saúde de Curitiba vacina trabalhadores da Ceasa

Equipes do Distrito Sanitário do Tatuquara, da Secretaria Municipal de Saúde, fizeram uma ação de vacinação na Ceasa – Centrais de Abastecimento Paraná (Ceasa), na manhã desta quarta-feira (17/5). Foram aplicadas 379 doses de vacinas contra a gripe e bivalente anticovid em permissionários, carregadores, atacadistas e agricultores.

De acordo com a supervisora do Distrito de Saúde do Tatuquara, Luciana Kusman, foram mobilizados profissionais de enfermagem e técnicos da área das unidades de saúde e do distrito. A ação foi realizada no Espaço Cidadania e Saúde da Ceasa, no Tatuquara.

“Como é um local com grande circulação de pessoas, aproveitamos para realizar a imunização deste público”, conta Luciana.

Os profissionais da saúde também orientaram o público sobre a utilização do aplicativo Saúde Já Curitiba, para verificação das vacinas pendentes. “Achei fantástico, porque eu até identifiquei uma vacina que eu não tinha tomado e, então, aproveite e tomei. Está de parabéns a equipe de saúde do município”, afirmou o chefe de segurança da Ceasa, Marcelo Martins.

Também foram distribuídos testes rápidos de HIV (auto-teste) e preservativos masculino e feminino e realizadas orientações sobre infecções sexualmente transmissíveis (IST).