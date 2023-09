Rua no Sítio Cercado terá sentido único a partir desta segunda-feira

A partir das 11h desta segunda-feira (25/9), a Rua Ignez de Lourdes Gomes Macedo, no bairro Sítio Cercado, passará a ter sentido único de circulação. Essa alteração será implementada pela Superintendência de Trânsito (Setran) com o objetivo de aprimorar a fluidez do tráfego, eliminar conflitos e garantir maior segurança no trânsito para a comunidade escolar do Colégio Estadual Inez Vicente Borocz.

Com essa modificação, a Rua Ignez de Lourdes Gomes Macedo passará a ter sentido único de circulação no trecho que vai da João Krawczyk até a Nova Aurora.

Essa solicitação de mudança partiu da própria comunidade, uma vez que estudantes e seus familiares vinham se queixando dos frequentes congestionamentos nos horários de entrada e saída das aulas. A implantação do sentido único contribuirá para reduzir conflitos, ordenar o tráfego e melhorar a fluidez na região.

Agentes de trânsito estarão presentes na área para orientar os motoristas. Em caso de chuva intensa ou forte garoa, a alteração de sentido poderá ser adiada.

Intervenções

Intervenções como essa no trânsito da cidade são sempre precedidas por estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos, pedestres e o impacto no tráfego. Essas análises se baseiam no monitoramento realizado pela Superintendência de Trânsito, bem como nas solicitações recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão, Fala Curitiba e outros canais da Prefeitura.