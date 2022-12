Rua da Cidadania do Pinheirinho completa 26 anos e comemora com mutirão de empregos

Mutirão de emprego, distribuição de mudas de árvores, show de viola e violão e contação de histórias com as bruxas do Bosque Alemão são algumas das atrações que serão oferecidas ao público nesta quarta-feira (7/12), para comemorar o aniversário de 26 anos da Rua da Cidadania do Pinheirinho.





As ações acontecem das 9 às 16h e vários núcleos de secretarias ali representados vão oferecer atividades. O equipamento está em uma região habitada por 152.614 pessoas, segundo estimativa do IBGE e Ippuc 2020, formada pelos bairros Capão Raso, Fanny, Lindóia, Novo Mundo e Pinheirinho.

Um dos destaques será a iniciativa da FAS (Fundação de Ação Social), que vai realizar um mutirão do emprego no dia do aniversário. De acordo com o gerente do Sistema Nacional de Emprego (Sine), Renan de Oliveira Rodrigues, “serão ofertadas 81 vagas pelas empresas Mc Donald’s, Assaí Atacadista e Restaurante Madalosso”, disse.

Vagas com e sem experiência

As entrevistas vão acontecer no auditório da Rua da Cidadania das 9h até 13h. O restaurante Mc Donald’s está oferecendo 20 vagas, para as quais não é necessário ter experiência ou comprovar escolaridade.



O Assaí Atacadista pretende preencher 40 vagas nas funções de operador de caixa, repositor de mercadorias e vendedor de cartão. O Restaurante Madalosso tem 20 vagas para as funções de cozinheiro, garçom e garçonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de confeitaria e operador de caixa. A empresa pede que os candidatos tenham ensino fundamental completo e experiência na função ou áreas correlatas.



“Estamos muito felizes por fazer parte da história da Rua da Cidadania do Pinheirinho e para comemorar estes 26 anos de serviços prestados estamos oferecendo mais prestação de serviço e entretenimento para a população”, disse o administrador regional Reinaldo Boaron.

Procura por serviços

A importância do equipamento para os moradores da região está representada nos números. De janeiro a outubro deste ano, foram realizados 95.775 atendimentos nos dez principais serviços oferecidos.



Em outubro, os serviços mais procurados foram para a confecção do cartão transporte da Urbs (4.217), atendimentos da FAS (1.945), Secretaria Municipal de Finanças (1.903) e Secretaria Municipal de Educação (814).

Bruxas e Fifo

Cerca de 200 estudantes de escolas municipais da região também vão participar do aniversário da rua. Para eles, além da Contação de Histórias das bruxas da Casa Encantada do Bosque Alemão, haverá também o robô gigante da Educação, a participação dos integrantes da Família Folhas Fifo e Folheco, circuito de brincadeiras da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e apresentação da cachorra Aisha, que é utilizada em operações da Guarda Municipal.

Show de viola

A Smelj também fará aula de yoga com integrantes dos programas de atividade física. A animação será do professor Caboclo Tingui, com show de viola e violão. E a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar (SMSAN) terá uma unidade da van da culinária, que vai realizar uma oficina de aproveitamento integral dos alimentos.



Quem também estará presente é o personagem Zé Gotinha, do núcleo da Secretaria Municipal de Saúde, para incentivar a vacinação contra a covid e outras doenças. Haverá também ações de orientação de prevenção à dengue.