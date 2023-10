“Remanejamento de recursos da educação: polêmica proposta para financiar obra no Sítio Cercado”

Sítio Cercado: Remanejamento de Recursos da Secretaria Municipal de Educação para Obra

A Secretaria Municipal de Educação (SME) está planejando uma obra no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Para financiar esse projeto, a proposta é utilizar recursos próprios da SME. A iniciativa já está em tramitação na Câmara Municipal de Curitiba (CMC).

Remanejamento de Recursos da SME para a Obra no Sítio Cercado

A SME está buscando alternativas para viabilizar a construção no bairro Sítio Cercado. A ideia é utilizar recursos próprios da secretaria, evitando assim a necessidade de buscar financiamento externo.

Com o remanejamento dos recursos, a SME poderá investir na obra sem comprometer outras áreas da educação municipal. Essa estratégia permite que a secretaria mantenha seu compromisso com a qualidade da educação, ao mesmo tempo em que contribui para o desenvolvimento do bairro Sítio Cercado.

Tramitação na Câmara Municipal de Curitiba

A proposta de remanejamento de recursos da SME para a obra no Sítio Cercado está em análise na Câmara Municipal de Curitiba. A tramitação desse projeto é importante para garantir a legalidade e transparência do processo.

A CMC está avaliando a viabilidade e os impactos dessa medida, levando em consideração os benefícios que a obra trará para a comunidade do Sítio Cercado. A decisão final será tomada com base em critérios técnicos e no interesse público.

Fonte: www.curitiba.pr.leg.br