“Quadrilha de traficantes é desmantelada em operação policial na Cidade Industrial de Curitiba e no Pinheirinho”

Operação policial desmantela quadrilha em Curitiba

Uma operação policial realizada na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) e no bairro do Pinheirinho resultou no desmantelamento de uma perigosa quadrilha. A ação contou com o uso de tecnologia e investigação para combater o crime organizado na região.

Monitoramento e vigilância

Na CIC, os criminosos utilizavam câmeras de segurança para monitorar a movimentação das ruas e até mesmo os policiais. Essa estratégia permitia que eles se antecipassem a possíveis abordagens e dificultava o trabalho das autoridades.

Ao identificar essa tática, a polícia agiu rapidamente e conseguiu neutralizar a ação da quadrilha, desativando as câmeras e prendendo os envolvidos.

Esconderijo de drogas

No bairro do Pinheirinho, os suspeitos utilizavam uma casa como esconderijo para drogas. A residência, aparentemente comum, escondia um grande estoque de entorpecentes, que abastecia a região.

A polícia, através de investigações minuciosas, descobriu o local e realizou uma operação para apreender as drogas e prender os responsáveis. Essa ação contribuiu para a diminuição do tráfico de drogas na região e para a segurança da população.

Essa operação policial é mais um exemplo do trabalho incansável das autoridades em combater o crime e garantir a tranquilidade da população de Curitiba.

Fonte: g1.globo.com