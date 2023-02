Projeto Inter 2 da Prefeitura de Curitiba recebe primeira missão de acompanhamento do ano do BID

O andamento do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba recebe acompanhamento permanente dos agentes financiadores. Nesta semana, executivos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) estiveram em Curitiba para a primeira missão de desempenho de 2023 do Projeto Inter 2. O BID é o financiador das obras de adequação do itinerário de duas das maiores linhas de transporte coletivo da cidade – a Linha Direta Inter 2 e o Interbairros II. No total, são US$ 133,4 milhões entre recursos do banco e contrapartidas do município.

O enfoque desta missão foi a análise e acompanhamento das questões relacionadas aos aspectos sociais e ambientais do programa.

“As exigências de ESG (Environment, Social and Governance) do BID são premissas inegociáveis do financiamento e nossa equipe de técnicos é altamente qualificada para prestar o atendimento à comunidade e aos diretamente impactados pelas obras”, explica Paulo Socher, coordenador da Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento (UTAG), setor responsável pela gestão dos contratos multilaterais do município.

No escopo das salvaguardas de ESG, estão elencados temas como proteção da fauna e da flora, poluição sonora e de águas, além dos temas de segurança de trabalho e gestão de resíduos, entre outros. Na área social, a condução das desapropriações, reassentamentos temporários ou permanentes e o acompanhamento da rotina das obras durante a execução fazem parte do atendimento da unidade executora.

Além de rever os planos de reassentamento, a equipe de ESG percorreu o trecho dos lotes de obras do Inter 2/Interbairros II, identificando áreas sensíveis aos impactos das obras, como aumento de fluxo de veículos nas ruas, desvios e bloqueios futuros, acessos a comércio e residências e áreas de isolamento para segurança de moradores e operários. Todas os planos de ação para acompanhamento ambiental e social devem estar prontos antes do início das obras. As especialistas em ESG do BID também conheceram a Central 156, o principal canal de comunicação do cidadão com a administração pública municipal, e que é a ferramenta de monitoramento de opinião da comunidade sobre o projeto.

O Projeto Inter 2 tem sete lotes de obras. O lote 4.1, que corresponde a quase 1 km da Rua Roberto Barrozo, está com edital em andamento, com abertura das propostas no dia 23 de fevereiro. A Estação Protótipo Agrárias também já teve duas licitações publicadas, mas não houve empresas vencedoras. Ela volta ao mercado ainda no primeiro semestre de 2023, assim como os demais lotes.