Trincheiras de Curitiba recebem serviços de manutenção e nova pintura com tratamento antipichação

Como parte dos serviços de Zeladoria Urbana, coordenados pela Secretaria do Governo Municipal (SGM), a Prefeitura de Curitiba mantém ações permanentes de serviços de pintura, manutenção e limpeza das trincheiras e passarelas da cidade.

Nesta semana, equipes contratadas pela Superintendência de Manutenção Urbana da SGM executam os serviços em duas trincheiras sob a BR-277, no Mossunguê e Santo Inácio, entre o Parque Barigui e o viaduto do Orleans. Na avenida Prefeito Maurício Fruet, sob a linha férrea e o acesso à rua Desembargador Mercer Júnior, no Cajuru, os serviços já foram finalizados.

“O cuidado com as trincheiras faz parte de um amplo trabalho de manutenção urbana das estruturas viárias do município, garantindo boas condições de uso, segurança e conforto para a população”, observa o secretário do Governo Municipal e presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), Luiz Fernando Jamur.

Tratamento da estrutura

As intervenções de manutenção começam com a correção de danos superficiais, como trincas e infiltrações, para depois aplicar a nova pintura e o tratamento da estrutura com resina antipichação para diminuir os impactos do vandalismo.

Este é o segundo lote de serviços nas chamadas obras de arte de engenharia em execução sob a coordenação da Superintendência de Manutenção Urbana da SGM. Já foram contempladas 10 trincheiras de um total de 16 previstas nesta fase. Outras 12 trincheiras e viadutos tiveram a manutenção executada no primeiro lote, finalizado no ano passado.

O grafismo e as cores aplicados nas pinturas das trincheiras seguem projetos elaborados por arquitetos do Ippuc e resgatam suas cores originais, além de trazer conforto visual para os usuários destas estruturas viárias. Segundo Jamur, estes serviços valorizam os espaços públicos e fortalecem o sentimento de orgulho da cidade.

O segundo lote contempla ainda as trincheiras da Rua Chile e Guabirotuba, sob a Avenida Comendador Franco; da Rua Paul Garfunkel com a BR-476 e da Rua Nair Ferraz Cazelatto sob os trilhos da ALL, no Alto Boqueirão. A previsão de entrega do lote todo é para o mês de março, quando Curitiba celebra 330 anos.

Cidade bem cuidada

O superintendente de Manutenção Urbana da SGM, João Vidal, destaca que além das intervenções nas trincheiras, os Distritos de Manutenção fazem a recuperação de pavimentos das vias mais antigas, a roçada de áreas verdes e a limpeza e desobstrução da rede de escoamento das águas da chuva.

“A cidade precisa funcionar bem e, para isso, a manutenção urbana é fundamental. O trabalho diário dá boas condições de uso aos espaços públicos e traz mais segurança para a população”, explica Vidal.

Obras em trincheiras

• Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, esquina com João Falaz;

• Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, esquina com Oscar Borges de Macedo Filho;

• Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, esquina com Ângelo Nasbosne;

• Rua Marcos Smanhotto com a BR-277;

• Rua Rodolpho Senff com a BR-277;

• Rua Carlos Bruno Breithaupt com a BR-277;

• Av. Jornalista Aderbal Gaertner Stresser com a BR-277;

• Av. Pref. Maurício Fruet com a Linha Férrea;

• Rua Treze de Maio c/ Av. Manoel Ribas.

• Rua Inácio Lustosa c/ Rua Padre Agostinho.

Manutenção em trincheiras

• Comendador Fontana;

• Sete de Setembro com Ubaldino do Amaral;

• Visconde de Guarapuava com Ubaldino do Amaral;

• Nossa Senhora da Luz com XV de Novembro;

• Eduardo Carlos Pereira com Presidente Kennedy – Paladium;

• Governador Agamenon Magalhães com Linha Verde;

• Roberto Cichon com Linha Verde;

• Euclides da Cunha com Padre Anchieta;

• Paulo Gorski com Dep. Heitor Alencar Furtado;

• Geraldo Lipska com Dep. Heitor Alencar Furtado;

• Luiza M. Baggio com Dep. Heitor Alencar Furtado;

• Brasilio V. de Castro com Dep. Heitor Alencar Furtado.