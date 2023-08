“Programação gratuita para o Dia dos Pais em Curitiba: caminhadas, corridas e atividades de lazer para toda a família”

Programação especial para o Dia dos Pais em Curitiba

No fim de semana em que se comemora o Dia dos Pais, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) preparou uma programação repleta de atividades gratuitas para toda a família. As caminhadas Curitiba Viva Bem, a Corrida Infantil Família Folhas e as atividades de lazer nos bairros prometem agitar a cidade e unir as famílias. Além disso, o Viva o Sábado oferece piscinas aquecidas e outras atividades físicas em unidades da Prefeitura abertas ao público gratuitamente.

Caminhadas Curitiba Viva Bem

No sábado (12/8), a partir das 8h30 da manhã, a Smelj vai oferecer caminhadas com percursos leves, de 4 km de distância (aproximadamente uma hora de duração). Serão 13 locais de saídas espalhados pelas regionais da cidade. As inscrições para participar serão feitas diretamente no dia e locais de saídas. Nesta edição, os passeios contam com o apoio dos mercados Verde Mais e três lojas da rede serão locais de saídas para a caminhada.

Locais de largada e inscrição

BAIRRO NOVO – Parque Lago Azul (Rua Colomba Merlin, 831)

BOA VISTA – Verde Mais Cabral (Avenida Anita Garibaldi, 1.060)

BOQUEIRÃO – Verde Mais Hauer (Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 1.315) e Verde Mais Xaxim (Rua Francisco Derosso, 481)

CAJURU – Rua da Cidadania do Cajuru (Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150)

CIC – CIE-CIC (Rua Sebastião Ribeiro Batista, 165)

MATRIZ – Verde Mais Cabral (Avenida Anita Garibaldi, 1.060)

PINHEIRINHO – CEL Zumbi dos Palmares (Rua Lothário Boutin, 289), CEL Rua da Cidadania do Pinheirinho (Avenida Winston Churchill, 2.033) e Igreja São Miguel (Rua Padre Manuel da Nóbrega, 1.575)

PORTÃO – Rua da Cidadania do Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1.700)

SANTA FELICIDADE – Rua da Cidadania Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213)

TATUQUARA – Rua da Cidadania Tatuquara (Rua Olivardo Konoroski Bueno, 100)

Corrida Infantil Família Folhas

No domingo (13/8), a partir das 8h, acontecerá a 3ª etapa da Corrida Infantil 2023 – Família Folhas, no estacionamento da BR-277 no Parque Barigui. São esperados cerca de duas mil crianças e adolescentes, de 10 a 17 anos, para participar da corrida gratuita promovida pela Smelj. Os circuitos das corridas terão diferentes distâncias, de 600 metros a 4 km. Além disso, será montada a Arena Kids, um espaço aberto para crianças de até 9 anos, com atividades pré desportivas voltadas ao atletismo.

Outras atrações de sábado (12/08)

Regional Matriz: Lazer na Rua XV, das 9h às 13h, com atividades lúdicas para todas as idades, no trecho entre a Praça Osório e a Alameda Dr. Muricy.

Regional Cajuru: Aulas de BMX no Parque Olímpico do Cajuru, das 8h às 10h e das 13h às 15h, para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos matriculados no Programa E+E=10. Das 15h às 16h, a pista estará aberta para a experimentação por pessoas sem experiência no esporte. No Centro da Juventude Audi/União, das 8h às 12h, haverá empréstimo das quadras para atividades esportivas, atendimento do Raia Livre e aulas de hidroginástica.

Regional Boqueirão: O CEL Vereador João Derosso e o Centro da Juventude Eucaliptos estarão abertos para a comunidade, com empréstimo de materiais esportivos, quadra poliesportiva e atividades recreativas, das 8h às 17h.

Viva o Sábado

Até o fim do ano, todos os sábados, os curitibanos poderão aproveitar as piscinas, atividades físicas e a estrutura disponíveis em unidades da Prefeitura no programa Viva o Sábado. As piscinas ficarão disponíveis das 13h30 às 17h15, permitindo que as pessoas se divirtam mesmo no frio, já que todas são aquecidas.

<

h3>Out

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: ipmc.curitiba.pr.gov.br