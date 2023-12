“Procurado pela morte da namorada, polícia divulga foto de suspeito de feminicídio no Paraná”

Polícia Civil do Paraná divulga foto de procurado por feminicídio em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná divulgou a foto de Sérgio Maciel Lustosa, procurado pela morte da namorada, Sueli Silveira, de 64 anos. O crime foi registrado no dia 27 de novembro deste ano, no bairro Xaxim, em Curitiba. Segundo a polícia, o mandado de prisão é pelo crime de feminicídio e Lustosa é considerado foragido.

Sueli, que era cabelereira, foi morta em casa, a facadas, e o corpo da idosa foi encontrado pela filha dela. Segundo as investigações, Sueli e Lustosa teriam começado uma briga na área externa, mas a mulher acabou golpeada dentro do imóvel. “A vestígios de briga em via pública, mas ela foi atingida por arma branca dentro da residência, golpeada por diversas vezes na região do tronco”, disse a delegada Magda Hofstaetter à época.

Informações sobre o suspeito podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR e 181 do Disque-Denúncia.

Fonte: Polícia Civil do Paraná

