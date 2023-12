“Polícia divulga imagem do principal suspeito do homicídio da cabeleireira Sueli Silveira”

Polícia Civil divulga imagem do principal suspeito do homicídio da cabeleireira Sueli Silveira

A imagem do principal suspeito do homicídio da cabeleireira Sueli Silveira foi divulgada pela Polícia Civil nesta terça-feira (5). Segundo as autoridades, o namorado dela, identificado como Sérgio Maciel Lustosa, encontra-se foragido.

Sueli Silveira, de 64 anos, foi vítima de homicídio por facadas no dia 27 de novembro dentro de sua residência, localizada no bairro Xaxim, em Curitiba. O principal suspeito é o seu marido.

Testemunhas relatam agressão e ameaças anteriores

Testemunhas relataram ter presenciado o namorado agredindo Sueli no portão de sua casa, mas o conflito se estendeu para o interior da residência da vítima. Ela foi encontrada sem sinais vitais pelos vizinhos. Familiares informaram à polícia que a cabeleireira, residente no Xaxim, já havia sido ameaçada de morte pelo suspeito em ocasiões anteriores.

Polícia Civil divulga fotografia do suspeito

Com a finalidade de obter informações que auxiliem na localização de Sérgio, que fugiu após o crime e permanece desaparecido, a Polícia Civil divulgou a fotografia do suspeito. Para fornecer informações anonimamente, é possível entrar em contato pelos telefones 197 da Polícia Civil e 181 do Disque-Denúncia.

