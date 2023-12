Em ritmo de férias, Athletico perde para o Cuiabá

Reportagem: Fernando Plantes

Na despedida da temporada 2023, o Athletico perdeu por 3 a 0 para o Cuiabá, na noite desta quarta-feira (06), na Arena Pantanal, pela 38ª rodada do Brasileirão. Apático no primeiro tempo, o Furacão foi para o intervalo em desvantagem e não conseguiu converter as oportunidades de voltar para o jogo na etapa final.

O resultado encerra a temporada do Athletico de maneira melancólica. Com apenas cinco vitórias no segundo turno, o Rubro-Negro terminou o Brasileirão na oitava colocação, com 56 pontos somados – mesmo número do Fluminense, mas atrás no número de vitórias. O Furacão disputará a Sul-Americana em 2024 e receberá uma premiação de R$31 milhões.

No início do jogo, em um lance de contra-ataque, Kaíque Rocha derrubou Derik Lacerda dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti. Clayson bateu e colocou o Cuiabá na frente do placar. O gol mudou o cenário da partida, e o Dourado se empolgou.

Apenas quatro minutos após o primeiro, Clayson encontrou Derik Lacerda sozinho na pequena área, e o atacante apenas completou para o gol, ampliando o placar na Arena Pantanal.

No segundo tempo, Wesley Carvalho fez algumas substituições que melhoraram o jogo do Furacão.

Mas o Cuiabá com a vantagem, administrou o resultado e pouco voltou a assustar à meta de Bento. Do outro lado, o Athletico não conseguiu manter a mesma intensidade da primeira parte do segundo tempo e viu uma reação ficar cada vez mais distante. Pior que isso, ainda deu tempo do terceiro do Cuiabá, com Clayson.

Final de jogo decepcionante para o Athletico, que encerra a temporada levando uma goleada.

FICHA TÉCNICA

BRASILEIRÃO

2º Turno – 38ª rodada

CUIABÁ 3×0 ATHLETICO

Cuiabá

João Carlos; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson e Uendel (Rikelme); Filipe Augusto (Denilson), Raniele e Fernando Sobral (Lucas Mineiro); Derik Lacerda (Jonathan Cafú), Clayson e Isidro Pitta (Deyverson). Técnico: António Oliveira.

Athletico

Bento; Kaíque Rocha, Matheus Felipe (Lucas Belezi) e Vinicius Kauê (Canobbio); Madson (Bruno Peres), Hugo Moura, Erick e Cuello; Christian, Vitor Bueno (Rômulo) e Willian Bigode (Zappeli). Técnico: Wesley Carvalho

Local: Arena Pantanal (Cuiabá-MT)

Horário: 21h30

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Gols: Clayson aos 13′ do 1°T, Derik Lacerda aos 17′ do 1°T, Clayson aos 51′ do 2°T

Cartões amarelos: Fernando Sobral, Clayson Jonathan Cafú (CUI); Madson (CAP)